Vom 17. bis zum 21. März präsentiert GROHE in Halle 3.0, D11 innovative Lösungen für einzigartige Wassererlebnisse • Messeauftritt der Marke inspiriert durch „Pure Freude an Wasser“ • Zukunftsweisende Technologien für ökologischen Wassergenuss greifen das diesjährige ISH-Motto „Lösungen für eine nachhaltige Zukunft“ auf

GROHE, eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen, präsentiert auf der diesjährigen ISH in Frankfurt am Main das Wassererlebnis von morgen. Der Auftritt auf der Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Luft spiegelt das Fundament der Marke wider: Pure Freude an Wasser. Durch den Messestand, innovative Produktlösungen und ein inspirierendes Rahmenprogramm wird das Element in all seinen Facetten in den Mittelpunkt gerückt.

„Unsere Präsenz auf der ISH 2025 würdigt nicht nur das Fundament unserer Marke, sondern zeigt auch, wie wir den Umgang mit Wasser zukunftsweisend neu denken. Seit fast 90 Jahren ist unsere Mission - Pure Freude an Wasser - die treibende Kraft hinter Produktlösungen, die den Alltag bereichern. Auf der ISH präsentieren wir Innovationen, die das Wassererlebnis neu gestalten und gleichzeitig Maßstäbe für Qualität, Technologie, Design und Nachhaltigkeit setzen. Mit der Refokussierung auf unsere Wurzeln richten wir gleichzeitig den Blick nach vorn: mit einem Portfolio, das unseren Kundinnen und professionellen Partnerinnen echten Mehrwert bietet und Vertrauen in die Zukunft stärkt“, sagt Bijoy Mohan, Leader LIXIL International.

Neben dem GROHE Stand in Halle 3.0, D11, wird die Marke an weiteren Orten auf der ISH vertreten sein:

Der GROHE Truck als mobiler Ausstellungsraum kann auf dem Freigelände Agora besichtigt werden.

Das ISH Festival in Halle 6.1 widmet sich dem Nachwuchs in der Sanitär- und Heizungsbranche. Junge Handwerkerinnen und Auszubildende können hier spannende Aktivitäten erleben und ihr Können am GROHE Stand bei Installationsaufgaben unter Beweis stellen.

Value of Water Conference (17./18. März, Kongresszentrum der Messe Frankfurt): In der Podiumsdiskussion „Unlocking the Sanitation Market: How to Create an Ecosystem between Market Opportunities and Social Impact Initiatives“ diskutiert Erin McCusker, Senior Vice President und Leader SATO und LIXIL Public Partners, wie Unternehmen durch Innovationen und skalierbare Lösungen die sanitäre Grundversorgung in unterversorgten Märkten verbessern können. Die Podiumsdiskussion findet am Montag, 17. März, von 16:30 bis 17 Uhr auf der Hauptbühne der Konferenz statt.

GROHE auf der ISH entdecken

Besucher:innen können die Ausstellungsfläche in Halle 3.0, D11 hautnah erleben: Montag-Donnerstag, 17.-20. März, 9-18 Uhr (nur für Fachpublikum) Freitag, 21. März, 9-17 Uhr (für die Öffentlichkeit zugänglich)

Kommen Sie auf eine Erfrischung im Messetrubel vorbei: Am GROHE Stand und auf dem ISH Festival können Besucherinnen kostenloses Wasser aus dem GROHE Blue Wassersystem genießen.

Erfahren Sie mehr über GROHEs Präsenz auf der ISH unter ish.grohe.com.