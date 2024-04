Seit über zwei Jahrzehnten erfreuen sich die Produkte aus der GROHE Eurosmart Familie großer Beliebtheit im Fachhandwerk und zählen zu den meistverkauften Designs von GROHE. Als eine der führenden Marken für ganzheitliche Badlösungen kennt GROHE die Herausforderungen, denen Installateur:innen bei der Planung oder Modernisierung des Bades tagtäglich begegnen. Mit den 47 Varianten der modern gestalteten Eurosmart Professional ermöglicht GROHE dem Fachhandwerk optimal, auf individuelle Kundenwünsche einzugehen. Dank der großen Auswahl an unterschiedlichen Modellen findet sich für jeden Bedarf eine passende Lösung. Als Teil des exklusiven GROHE Professional Sortiments werden die Eurosmart Armaturen nur dem dreistufigen Vertriebsweg angeboten.

Trendfarbe Schwarz

Für eine Abwechslung zu den herkömmlichen Chromoberflächen im Bad bietet GROHE die Eurosmart Professional Armaturenlinie nun auch in einer modernen, neuen Farbe an: Matt Black. Dieser tiefschwarze Ton eignet sich perfekt für elegante, moderne Bäder, die sich klar vom klassischen weiß-glänzenden und verchromten Badkonzept unterscheiden. Die Produkte in Matt Black sind die ideale Wahl für den täglichen Gebrauch zu Hause und dank der langlebigen Pulverbeschichtung von GROHE besonders gut vor Korrosion, Verblassen und Kratzern geschützt.

Hebelvarianten: Komfort für individuelle Anforderungen

In der Eurosmart Professional Serie stehen zweckorientierte Produkte, die an individuelle Anforderungen anknüpfen, im Mittelpunkt. Das Modell mit offenem Hebelgriff ist beispielsweise auf die besonderen Bedürfnisse älterer Personen und Menschen mit eingeschränkten motorischen Fähigkeiten zugeschnitten. Die Aussparung in der Mitte des Hebels erleichtert das Greifen, was den Komfort signifikant erhöht. Ein weiteres Highlight ist das Modell mit ausziehbarem Auslauf für viel Bewegungsfreiheit am Waschtisch.

2-in-1 Hybridarmatur: mehr Hygiene, weniger Reinigungsaufwand

Die GROHE Eurosmart 2-in-1 Hybridarmatur kombiniert die Vorteile einer manuellen und berührungslosen Armatur. Hier entscheiden Anwender:innen selbst, ob sie den manuellen Hebel verwenden oder die berührungsfreie Technologie nutzen, um den Wasserfluss zu aktivieren. Letztere ermöglicht einen geringeren Reinigungsaufwand sowie eine höhere Hygiene. Außerdem kann die Bedienung über den Sensor den Wasserverbrauch um bis zu 70 Prozent reduzieren.

Innovative Technologien zum Schutz von Ressourcen

Das Thema Sicherheit spielt, z.B. im Alter, eine immer wichtigere Rolle, daher ist die Eurosmart Professional Serie mit der SafetyStop-Technologie ausgestattet. Dank eines integrierten Mikrothermostats kann vorab eine Temperaturobergrenze festgelegt werden, um Verbrühungen zu vermeiden. Des Weiteren gewährleistet die Entriegelungsmöglichkeit der Temperaturgrenze bei verschiedenen Eurosmart Modellen die Durchführung einer sogenannten thermischen Desinfektion. Diese sorgt dafür, dass potenzielle Krankheitserreger abgetötet werden können und die Entstehung von Infektionsherden in Trinkwasserleitungen minimiert wird.

Darüber hinaus sind bei GROHE Eurosmart Professional wasser- und energiesparende Technologien standardmäßig eingebaut. Die EcoJoy Technologie reduziert zum Beispiel den Wasserdurchfluss und reichert das Wasser gleichzeitig mit Luft an. Das sorgt für einen voluminösen Wasserstrahl und schont gleichzeitig wertvolle Ressourcen - eine gute Wahl für umweltbewusste Verbraucher:innen.

Die Vorteile der Eurosmart Professional im Überblick:

Große Modellauswahl für jedes Projekt

Neue Hebelvarianten für individuelle Anforderungen

Eurosmart 2-in-1 Hybridarmatur vereint berührungslose und manuelle Bedienung

Maximale Sicherheit dank SafetyStop-Technologie mit integriertem Mikrothermostat

Nachhaltiger Wasser- und Energieverbrauch durch EcoJoy Technologie

Teil des GROHE Professional Sortiments

Weitere Informationen zu Eurosmart Professional finden Sie auf unserer digitalen Erlebnisplattform: GROHE X. Erfahren Sie hier mehr über die Eurosmart Familie.