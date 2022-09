Jonas Brennwald, Leader LIXIL EMENA hat die Auszeichnung Best Workplaces in Europe 2022 in Empfang genommen.

GROHE, Teil von LIXIL, hat zum zweiten Mal in Folge den Sprung in die Top 25 der besten Arbeitgeber in Europa geschafft • Mitarbeiter:innen gestalten den spannenden Weg zu einem agileren und unternehmerischeren Arbeitsumfeld weiter mit • Neunzig Prozent der Mitarbeiter:innen der Best Workplaces in Europe würden ihren Arbeitgeber mit Nachdruck an Familie und Freunde weiterempfehlen

GROHE, Teil von LIXIL, belegt Platz 17 auf der Liste der besten Arbeitgeber in Europa von Great Place to Work®, der weltweiten Instanz für Arbeitsplatzkultur. Die Liste basiert auf vertraulichen Daten von 1,4 Millionen Mitarbeitenden aus über 3.000 Unternehmen in 37 europäischen Ländern.

„Das zweite Jahr in Folge unter den 25 besten Arbeitsplätzen in Europa zu sein, ist eine große Ehre. Die erneute Anerkennung ist ein starkes Zeichen, dass alle Kolleginnen und Kollegen den eingeschlagenen Kurs für die Unternehmensentwicklung und das Arbeitsumfeld unterstützen. Gemeinsam, als ein Team, gestalten wir die Basis unseres Erfolges, der auf Vertrauen und kontinuierlichem Dialog aufbaut“, kommentiert Jonas Brennwald, Leader LIXIL EMENA und verantwortlich für die Marke GROHE.

Ein hohes Maß an Respekt, Fairness und Wohlbefinden trägt dazu bei, eine Kultur des Vertrauens zu schaffen. Neunzig Prozent der Mitarbeiter:innen der Best Workplaces in Europe würden ihren Arbeitgeber ausdrücklich an Familie und Freunde weiterempfehlen, und ein gleich hoher Anteil denkt, dass die Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, bereit sind, mehr zu geben, um ihre Arbeit zu erledigen.

„In den letzten Jahren haben wir unsere Bemühungen verstärkt, allen Mitarbeiter:innen die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeit so zu gestalten, dass sie Beruf und Privatleben in Einklang bringen können. Die Auszeichnung als einer der 25 besten Arbeitgeber in Europa motiviert uns, unsere Anstrengungen zur weiteren Verbesserung unserer Arbeitsplatzkultur ungebrochen fortzusetzen“, fügte Rachel Jones, Leader HR Commercial, LIXIL EMENA, hinzu.

„Herzlichen Glückwunsch an die Best Workplaces in Europe, die das Wohl ihrer Mitarbeiter an erste Stelle setzen“, sagte Michael C. Bush, Global CEO von Great Place to Work®.

„In einer für die Region unglaublich schwierigen Zeit haben diese Unternehmen durch Flexibilität und Unterstützung ihrer Mitarbeiter gerechte Arbeitsplätze geschaffen. Die Best Workplaces in Europe verkörpern die Mission von Great Place to Work® und machen in der Tat gute Arbeit für alle“, so Bush weiter.

Um mehr über die Unternehmenskultur bei LIXIL zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: www.lixil.com/en/sustainability/people/