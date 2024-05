kadawittfeldarchitektur und Greenbox Landschaftsarchitekten konzipieren neuen DFB­Campus auf knapp 60.000 m 2 mit ca. 700 Büro- und 4,5 Fußballplätzen

mit ca. 700 Büro- und 4,5 Fußballplätzen Europaweit einzigartig: stützenloses überdachtes Fußballfeld nach UEFA-Standards

Funktionalität, Produktvielfalt und Langlebigkeit: DFB setzt für Sanitär- und Küchenbereiche vollständig auf GROHE

Das markante Dach des DFB-Campus verleiht dem Bau eine einzigartige Identität und symbolisiert die Verbindung aller Aspekte des Fußballs unter einem gemeinsamen Dach. (Fotos 1 und 2: HG Esch, Foto 3: kadawittfeldarchitektur)

Sport und Verwaltung vereint der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf seinem neuen Campus im Frankfurter Süden erstmals unter einem Dach - und das wortwörtlich: Der überdachte Kunstrasenplatz bildet das architektonische Highlight des knapp 19 Meter hohen und 307 Meter langen Gebäudekomplexes. Die stützenlose Fußballhalle ist die einzige in Europa, die den UEFA-Wettkampfrichtlinien entspricht. Zusammen mit 3,5 Rasenplätzen im Außenbereich sowie einer Mehrzweckhalle, in der unter anderem die in Südamerika entstandene Hallenfußball-Variante Futsal gespielt wird, verfügt der DFB erstmals über eigene Fußballplätze.

Fließender Übergang zwischen Innen- und Außenbereichen

Bemerkenswert ist auch die lichtdurchflutete Magistrale, die den Verwaltungstrakt mit der Mehrzweckhalle am Nordende des Komplexes verbindet. Wer hier entlang läuft, hat das Gefühl, sich im Freien zu befinden. Insgesamt zieht sich der fließende Wechsel aus Innen- und Außenbereichen durch das architektonische Konzept. Dazu tragen auch die drei aus polygonalen Glasscheiben bestehenden Schächte bei, die Licht in die Gebäudemitte transportieren. An den Decken stilisieren weiß und blau gefärbte geometrische Formen aus Trockenbauplatten den Himmel.

Fußball-Akademie als Kernstück des Campus

Am südlichen Kopfende des Campus liegen auf vier Geschossen um einen Lichthof gruppiert die Büros der Verwaltung mitsamt der Direktion und dem Pressezentrum. Hier liegen offene Besprechungsorte sowie geschlossene und offene Arbeitsbereiche nah beieinander. Der Weg zur Mehrzweckhalle führt am Kernstück des Campus vorbei: der dreigeschossigen Akademie.

Hier werden neue Trainingsmethoden in Theorie und Praxis entwickelt und vermittelt. Im hochfunktional eingerichteten Parterrebereich der Akademie sind Wellness sowie Reha, Physio und die medizinische Ambulanz untergebracht.

Hybride Campusnutzung erfordert vielseitige Armaturenlösungen

GROHE war mit seinem breiten Produktsortiment für das Architektenteam von kadawittfeldarchitektur erste Wahl, da mehrere Nutzungsarten der Sanitäranlagen in Wohn-, Büro- und Gastrobereichen abgedeckt werden mussten. „Die Anforderungen an die Sanitärbereiche auf dem DFB-Campus sind vielfältig, da unter einem gemeinsamen Dach viele verschiedene Funktionen zusammenkommen“, sagt Lars Junold, Niederlassungsleiter des Münchener Büros von kadawittfeldarchitektur - „von klassischen Toiletten in den Büroetagen der Verwaltung über die Badezimmer in den Athletenzimmern bis hin zu Sanitärräumen in den Umkleidebereichen sowie im Regenerations- und Fitnessbereich der Akademie. Alle eint, dass Funktionalität und Langlebigkeit im Vordergrund standen.“

Funktional, langlebig, stilvoll: Die Sanitärbereiche im DFB-Campus, von den Athletenzimmern bis hin zur Akademie, wurden mit einer klaren Linie und einem zeitlosen Design gestaltet, um den vielfältigen Anforderungen einer modernen Sportstätte gerecht zu werden. (Foto 1 li: HG Esch, Fotos 2 bis 4: Clean Fotostudio GmbH)

Wandarmaturen aus der Essence Reihe von GROHE sorgen in den Bädern der Athletenzimmer für Komfort, Zeitlosigkeit und Nachhaltigkeit. Durch die GROHE EcoJoy Technologie fließen pro Minute maximal 5,7 Liter durch die Leitung - bei vollem Strahlbild. In den Duschen ahmt die Tempesta Kopfbrause Regen nach, während sich die Tempesta Handbrausen mit den Strahlarten Rain und Jet auch zum Auflockern der Muskulatur eignen.

Die Waschtischarmaturen Eurocube E in der Fußball-Akademie fügen sich mit ihrem kubischen Design nahtlos in den Campus ein, der von geometrischen Figuren wie Drei- und Fünfecken durchzogen ist. Infrarotsensoren stellen sicher, dass nur dann Wasser läuft, wenn es gebraucht wird, und verhindern effektiv die Übertragung von Krankheitserregern. Für die Teamduschen kommen großzügig dimensionierte Rainshower Cosmopolitan Kopfbrausen zum Einsatz.

Für beide Bereiche gilt: Grohtherm Duschsysteme halten die Wassertemperatur unabhängig vom Wasserdruck auf konstantem Niveau. Die WC-Betätigungsplatte Skate Cosmopolitan unterstützt die berührungsfreie und somit hygienische Spülung.

GROHE Blue Professional Wassersysteme

In den Teeküchen liefert das GROHE Blue Professional Wassersystem nach Wunsch nicht nur gefiltertes stilles Wasser, sondern auch bis zu 12 Liter gekühltes Sprudelwasser pro Stunde. Durch getrennte Wasserführungen steht zusätzlich ungefiltertes Leitungswasser zur Verfügung. GROHE Blue reduziert den CO2-Fußabdruck für das Trinkwasser um bis zu 83 Prozent im Vergleich zu Flaschenlösungen.

GROHE Blue Professional ist eine Design-Armatur mit integriertem Hochleistungsfilter, Kühler und Karbonisator. Im DFB­Campus sind alle Teeküchen mit diesem effizienten Wassersystem ausgestattet. (Fotos: Clean Fotostudio)

