In klassischem Chrom oder trendigem Matt Black fügen die Armaturen sich harmonisch in jedes Badambiente ein. Technisch überzeugen sie mit der GROHE SilkMove Kartusche, die noch nach vielen Jahren eine seidenweiche, präzise Steuerung von Wassermenge und -temperatur ermöglicht. GROHE Cubeo ist auch als energiesparende Variante mit SilkMove ES verfügbar. Diese Technologie sorgt dafür, dass in der Mittelstellung des Hebels nur Kaltwasser fließt.

Die Linie für stilvolle Bäder im Preiseinstiegsbereich umfasst Waschtischarmaturen in mehreren Größen sowie Armaturen für Dusche, Wanne und Bidet. Für ein durchgängiges Designkonzept im Bad können sie – ganz im Sinne der „Perfect Match“-Philosophie – mühelos mit anderen GROHE Produkten kombiniert werden. Zu Cubeo passen zum Beispiel die Tempesta Handbrausen und die neue Euro Keramik Linie. Für das Fachhandwerk bedeutet das: einfache Beratung, zufriedene Kund:innen.