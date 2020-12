GROHE Küchenarmaturen erfüllen mit ihren einzigartigen, anwenderfreundlichen Eigenschaften jedes Kundenbedürfnis. Neben den innovativen SmartControl Modellen hält das umfangreiche GROHE Küchenportfolio Armaturen für alle Ansprüche in vielen attraktiven Designs bereit: Von der Professional Spültischbatterie mit herausziehbarer Spülbrause bis hin zum modernen Einhand-Modell.

GROHE BauEco

GROHE Küchenarmaturen der Bau-Serie vereinen Schlichtheit und modernen Lifestyle mit einem zylindrischen Auslauf, der eine optische Leichtigkeit schafft - ideal für architektonische Designs ohne Einbußen bei der Leistung. GROHE BauEco ist ganz auf den Benutzerkomfort ausgelegt: Die komfortable Höhe und der sanfte Drehmechanismus gewährleisten eine große Flexibilität. Dank GROHE Zero ist das Wasser aus der Armatur garantiert zu 100 Prozent blei- und nickelfrei. Für eine einfache Montage sorgt das GROHE QuickFix Plus System, eine werkzeuglose Montagetechnik.

GROHE BauEdge

GROHE BauEdge beweist, dass Funktionalität und Qualität auch bei kleinem Budget möglich sind. Durch ihr modernes, funktional durchdachtes Design wird die Armatur zum echten Blickfang in der Küche. Die GROHE LongLife Keramikkartusche im Inneren ermöglicht eine zuverlässige Regelung der Wassermenge und -temperatur und ist darüber hinaus äußerst langlebig. Das Schnellmontage­System von GROHE und flexible Anschlussschläuche machen die Installation des Produkts unkompliziert und schnell. Dank der glänzenden, jedoch robusten GROHE StarLight Chromoberfläche bleibt die Monoblock-Küchenarmatur jahrelang makellos.

GROHE Essence SmartContol

Ein echtes Highlight im Produktportfolio ist Essence SmartControl: Mit dieser eleganten Designlinie wird die Armatur zum Highlight am Spültisch, besonders in den edlen Oberflächenvarianten der GROHE Colors Kollektion, wie beispielsweise Cool Sunrise. Die Essence SmartControl fügt sich harmonisch in unterschiedlichste Raumkonzepte ein und beweist, dass sich ein reduziertes, puristisches Design und praktische Features nicht ausschließen. So verschwindet der integrierte Auslauf mit Laminarstrahl nach der Nutzung in der Armatur, wo er nicht zu sehen ist. Die herausziehbare Spülbrause eignet sich ideal zum Vorbereiten von Lebensmitteln oder zum Reinigen der Spüle.

GROHE Zedra

GROHE Zedra vereint modernes Design und maximale Funktionalität. Mit der modernen Formgebung, der Hebelform und dem markanten trichterförmigen Auslauf überzeugt die Spültischarmatur nicht nur durch eine elegante und moderne Optik, sie ist auch mit smarten Design­Funktionen ausgestattet. Der hohe schwenkbare Auslauf eignet sich optimal zum Befüllen großer Töpfe und zur Vorbereitung von Lebensmitteln, während eine herausziehbare Spülbrause den Reinigungskomfort erhöht. Eine spezielle Magnetic Docking Funktion bringt die Brause anschließend ganz einfach in ihre Ausgangsposition zurück. Dank der glatten Oberfläche des rostfreien Edelstahls ist GROHE Zedra besonders hygienisch und leicht zu reinigen.

GROHE Essence

Die GROHE Essence Küchenarmatur ist die ideale Lösung für alle Küchen, in denen Leistung und Vielseitigkeit gefragt sind. Die schlanke Formgebung, ergänzt mit organischen Designelementen, fügt sich perfekt in zeitgemäße Küchen ein. Dank des um 360 Grad drehbaren Federschlauches ist maximale Flexibilität gewährleistet. Mit der herausziehbaren Komfort-Spülbrause aus Vollmetall, die die gesamte Breite einer Doppelspüle abdeckt, können vielfältige Aufgaben in der Küche problemlos erledigen werden: vom Befüllen von Töpfen über das Waschen von Gemüse bis hin zum Abwaschen. Dank GROHE EasyDock System wird die Spülbrause nach dem Gebrauch zudem mühelos zurückgeführt. Die GROHE SilkMove Technologie garantiert derweil eine leichtgängige, akkurate Wasser- und Temperatursteuerung.

GROHE Concetto Professional

Die GROHE Concetto Professional Einhand-Küchenarmatur erlaubt mehr Handlungsfreiheit und Flexibilität in der Küche. Dank des Schnellmontage-Systems lässt sich die Armatur leicht auf Kochinseln oder unter an der Wand befestigten Schränken montieren - ideal für jede Einrichtung. Concetto Professional lässt sich um 360 Grad drehen und deckt die gesamte Breite einer Doppelspüle ab. Die herausziehbare professionelle Spülbrause bietet zwei Optionen, einen Standardstrahl und einen kraftvollen Jet Strahl, so werden tägliche Küchenarbeiten komfortabel und schnell erledigt. Optisch überzeugt Concetto Professional durch Ihr klares, modernes Design, das den Look einer Profiküche in die eigenen vier Wände bringt. Auch die Reinigung gestaltet sich unkompliziert: Der GROHFlexx Silikonschlauch lässt sich einfach mit einem Tuch abwischen. GROHE SuperSteel ist besonders kratzfest, sodass die Armatur ihre hochwertige Oberflächenqualität über viele Jahre nicht verliert.

Weitere Informationen sowie Armaturen aus dem GROHE Portfolio unter www.grohe.de/de de/kueche.html.