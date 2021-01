Die Ansprüche der Kunden an hochwertige Lösungen und modernes Design steigen, doch am Ende ist die Produktentscheidung oft eine Frage des Budgets. GROHE, eine weltweit führende Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen, beschreitet daher mit dem Baulines Armaturenportfolio neue Wege. GROHE Baulines ist ein echter Allrounder auf Einstiegsniveau: modernes Design mit smarten Eigenschaften zu einem erschwinglichen Preis. Darüber hinaus ermöglicht Baulines Installateuren und Planern, den steigenden Anforderungen mit einem komfortablen Komplettbad­Portfolio zu begegnen - alles aus einer Hand und ohne Kompromisse bei Design und Funktion.

GROHE Baulines - Vereinfachung der Badplanung

Egal ob Platz oder Budget begrenzt sind: GROHE Baulines macht die Badplanung deutlich komfortabler, denn mit nur wenigen Handgriffen schaffen Installateure und Planer ein modernes Badezimmerambiente. Die Baulines Armaturen, Bau Keramik und Bau Accessoires sind in Design und Funktion aufeinander abgestimmt. So ist es leicht, ein ganzheitlich koordiniertes und harmonisches Badkonzept zu realisieren.



Dank des neu aufgelegten Designs der Baulines Badarmaturen profitiert der Kunde von einer verbesserten Komfortzone: Der verlängerte Winkel mit einem konisch zulaufenden Auslauf schafft einen optimalen Wasserfluss und verhindert so Wasserspritzer beim Händewaschen. Auch in puncto Sicherheit und Gesundheit überzeugt das Produkt: Dank des innovativen Zinkdruckgussverfahrens im LIXIL-Werk im thailändischen Klaeng, einem der nachhaltigsten Werke in Südostasien, bietet Baulines sicheren Wassergenuss. Durch die nahtlos geschlossene Oberfläche der Armatur können keine Verunreinigungen eindringen, und dedizierte innere Wasserwege stellen zudem sicher, dass das Wasser blei- und nickelfrei ist. Darüber hinaus haben diese inneren Wasserwege keinen Kontakt zum Gehäusematerial, wodurch eine Barriere zwischen heißem Wasser und der Oberfläche entsteht, um Verbrühungen an heißen Oberflächen zu vermeiden - ein Vorteil besonders für Haushalte mit Kindern.

Der Wunsch nach nachhaltigen Produktlösungen wie einer wassersparenden Armatur nimmt zu. Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Wahl von GROHE Baulines: Alle Armaturen der Linie sind mit der wassersparenden GROHE EcoJoy Technologie ausgestattet. Ein Durchflussbegrenzer reduziert den Wasserverbrauch von zehn Litern pro Minute auf knapp über fünf Liter. Ein Luftsprudler reichert das Wasser mit Luft an und sorgt so für ein ebenso voluminöses Erlebnis wie bei herkömmlichen Armaturen. So kann jeder ganz einfach im Alltag einen Beitrag zum Wassersparen leisten, ohne auf Komfort verzichten zu müssen.