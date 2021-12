Pressemeldung

Im hektischen Alltag suchen immer mehr Verbraucher nach kleinen Auszeiten im eigenen Zuhause. Das Bad ist der perfekte Ort, um Körper und Seele zu entspannen. Mit der neu gestalteten Allure Linie unterstützt GROHE Installateure dabei, den hohen Ansprüchen ihrer Kunden gerecht zu werden. Vom Waschtisch bis zur Wanne - die Armaturen-Kollektion schafft ein luxuriöses Ambiente und bietet eine passende Lösung für jedes Badprojekt.

Zeitlose Eleganz im Badezimmer

Perfekt proportioniert und mit modernster Technologie im Inneren - GROHE Allure setzt ein echtes optisches Statement. Die Armatur mit zylindrischem Körper überzeugt durch ein minimalistisches und außergewöhnlich schlankes Design sowie eine natürliche Gesamtästhetik. Für einzigartige Home-Spa Konzepte ist die neue Generation der beliebten Serie in attraktiven Farben und Oberflächen verfügbar: in Hard Graphite, Warm Sunset und Cool Sunrise gebürstet sowie in klassischem Chrom.

Vielseitiges Produktportfolio

GROHE Allure kombiniert modernste Wassertechnologie mit Handwerkskunst „Made in Germany“ und beeindruckt durch ein ganz besonderes Highlight: Die Dreiloch­Waschtischarmatur lässt sich dank ihrer Präzisionssteuerung besonders leicht bedienen. Zudem umfasst die vielseitige Produktlinie bodenmontierte Armaturen und Wasserfallausläufe für die Wanne, die ein sinnliches Badeerlebnis garantieren. Jedes Produkt der Linie lässt sich perfekt mit den passenden Keramiken und GROHE Allure Accessoires kombinieren - für ganzheitliche Raumkonzepte wie aus einem Guss. So findet sich auch für besonders anspruchsvolle Kunden eine passende Lösung.

Die Vorteile im Überblick:

Umfangreiches Armaturen-Portfolio für individuelle Badprojekte

Ideale Produktlinie für anspruchsvolle Kunden mit hohem Designanspruch

Attraktive Farb- und Oberflächenvarianten setzen gekonnt Akzente

Modernste Technik „Made in Germany“

Ganzheitliche Badkonzepte: GROHE Allure ist optimal mit GROHE Keramiken und Accessoires kombinierbar

Entdecken Sie die Zukunft schon heute - auf unserer neuen digitalen Plattform GROHE X. Hier mehr zur neuen Allure erfahren.