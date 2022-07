„Gelungen kombiniert“ erfüllte „Brandschutz Barbecue 2.0“ die Erwartungen an die etwas anderen Brandschutzseminare aus der Reihe „TGA Erlebnisseminar“ von Walraven.

"TGA Brandschutztag im Kino", "BrandschutzMENUE mit Starköchen", "Bau- & Braukurs" und die Kombination eines Brandschutzseminars mit einem Kurs der Weber® Grill Academy boten die Brandschutzschulungen der etwas anderen Art von Walraven bisher.

An einem Nachmittag unterhaltsam praxisnahes Fachwissen rund um „Verwendbarkeitsnachweise und ihre Tücken“ und „Aufbau und Ablauf einer Brandprüfung“ verbunden mit einem Grillkurs „American Barbecue“ der Weber® Grill Academy erlebten die Teilnehmer in diesem Jahr. Und es erwies sich wieder: Wissen aneignen kann Spaß machen, sowohl zum Thema baulicher Brandschutz also auch – bzw. besonders – zum Thema BBQ.

Fragen zur Walraven-Akademie gerne an: akademie.de(at)walraven.com

