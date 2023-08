Stefan Ortner (CEO ÖkoFEN Österreich) startet mit ÖkoFEN in den Wärmepumpenmarkt. Unter dem Motto „be the change“ wurde eine maximal nachhaltige Wärmepumpe entwickelt, welche mit den bewährten ÖkoFEN Elektronikbauteilen im Hauptwerk in Österreich gefertigt wird. Bild: ÖkoFEN

Die vollmodulierende Wärmepumpe GreenFOX® erkennt über LIVE CO2- & Strompreisdaten als erste weltweit automatisch, wann Strom günstig UND sauber ist und optimiert die Wärmeerzeugung.

Mit dieser Weltneuheit, die auf Basis von Wetter- und CO2-Daten, Strom-Börsenpreisen und PV-Eigenstromproduktion von selbst erkennt, wann der Strom nicht nur günstig, sondern auch sauber ist, setzt ÖkoFEN, der Spezialist für Pelletheizungen und grüne Energie, neue Maßstäbe für eine tatsächlich erneuerbare Betriebsweise. Die regelungstechnische Eigenentwicklung des Unternehmens aus dem oberösterreichischen Niederkappel ist zum Patent angemeldet. Das intelligente, energieoptimierte Konzept spiegelt sich auch im Produktnamen wider: GreenFOX® – Wärmepumpe, aber schlau. Mit hohen Vorlauftemperaturen (65 Grad Celsius) und einer Systemleistung von bis zu 14 Kilowatt punktet die Produktneuheit sowohl im Neubau als auch beim Heizungstausch. Mit hervorragenden Effizienzwerten (COP größer fünf) und einem Schallleistungspegel von 45,2 dB (A) bewegt sich die Wärmepumpe von ÖkoFEN im Vergleich auf dem deutschen Markt im oberen Spitzenfeld. Der Einbau der Außeneinheit erfolgt einfach und mit wenig Aufwand durch ein Fertigfundament ohne Betonieren.

„Mein Vater hat mit ÖkoFEN in den 1980er Jahren ökologisches Heizen revolutioniert“, sagt Stefan Ortner, CEO von ÖkoFEN. „Jetzt erweitern wir unser Angebot. Für uns war dabei von Anfang an sonnenklar, dass wir nicht irgendeine weitere Wärmepumpe auf den Markt bringen wollen, sondern eine wirklich ökologische Lösung mit Pioniergeist. Das ist unser Anspruch und darauf sind wir wirklich stolz!“ Für das Gelingen der Energiewende ist die Dekarbonisierung im Heizungssektor ein wichtiger Bestandteil. In der cleveren GreenFOX® Wärmepumpe- mit richtig grüner Energie liegt daher ein enormes Potenzial.

Günstig UND Grün mit dem einzigartigen GreenMode

Die neue ÖkoFEN Wärmepumpe nutzt weltweite LIVE- & Zukunfts-Elektrizitätsdaten, die zeigen, wie und wo der Strom produziert wird und wie viel CO 2 bei dessen Herstellung ausgestoßen wird. Die Wärmepumpe erkennt über diese Datenbank automatisch, wie „grün“ der Strommix ist und passt den Betrieb der Anlage an. Zusätzlich wird auch der aktuelle Strombörsenpreis abgerufen und die Wärmepumpe verschiebt die Stromnutzung auf Basis des Preises auf ein optimaleres Zeitfenster. Um den Technologievorsprung von GreenFOX® vor allem gegen Mitbewerber aus Fernost abzusichern, hat ÖkoFEN seine regeltechnische Eigenentwicklung zum Patent angemeldet. „Wer unsere Wärmepumpe nutzt, kann ganz einfach und jederzeit selbst bestimmen, ob sie maximal ökologisch oder maximal günstig arbeiten soll“, sagt Stefan Ortner. „Abstufungen sind natürlich ebenfalls möglich.“

Ökologisch auch beim Kältemittel

Die neue Wärmepumpe ermöglicht es nicht nur richtig ökologisch zu heizen, sondern verwendet auch das klimafreundliche Kältemittel R290, das zudem hohe Vorlauftemperaturen garantiert und damit auch einen Heizungstausch in Bestandsgebäuden ermöglicht.

Für alle Fälle gerüstet: Wärmepumpe auch in Kombination mit Pelletheizung

Diese Wärmepumpe kann entweder als Einzelheizsystem verwendet oder auch jederzeit mit einer hoch-effizienten Pelletheizung von ÖkoFEN kombiniert werden – Hydraulik und Regelung der Wärmepumpe sind unter der Bezeichnung „ZukunftsPlus“ jederzeit erweiterbar konzipiert.

GreenFOX® kühlt im Sommer

Bei Flächenheizsystemen wie Fußboden-, Wand- oder Deckenheizungen ermöglicht die ÖkoFEN Wärmepumpe in den Sommermonaten mit den geeigneten hydraulischen Anschlüssen und dem passenden Hydraulikanschluss-Set eine einfache Kühlung des Gebäudes. Dabei wird der Kreislauf umgedreht und kaltes Wasser durchströmt das System.

Made in Austria

„Eine der wichtigsten Überlegungen bei der Sortimentserweiterung war immer die Produktion und regionale Wertschöpfung der Geräte in Österreich. Wir haben damit die Qualitätssicherung und die Auswahl der Komponenten selbst in der Hand. So kann die gleiche Elektronikplattform wie bisher verwendet werden und auch sonst werden fast ausschließlich europäische Bauteile verbaut. Unsere Partner können auch bei diesem Produkt auf das gewohnte ÖkoFEN Servicelevel vertrauen", so Stefan Ortner abschließend.

Verkaufsstart für die Luft-Wasser-Wärmepumpe GreenFOX® ist der 1. September 2023.

Weitere Informationen unter www.oekofen.de.