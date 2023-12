Mit dem Nexospace Energy Manager baut Bosch Building Technologies seine Nexospace Service-Suite um einen weiteren Service aus. Eigentümer und Betreiber kommerzieller Gebäude können mit der cloudbasierten Servicelösung kennzahlenbasiert die Effizienz von Energieversorgung, -verteilung und -verbrauch ihrer Portfolios sichtbar machen, analysieren und bewerten. Auf dieser Basis lassen sich Einsparpotenziale ermitteln, mit gezielten Maßnahmen CO2-Emissionen sowie Energiekosten reduzieren und zugleich Ressourcen schonen. Zudem können mit dem Nexospace Energy Manager bisher manuell ausgeführte Aufgaben und Prozesse automatisiert und digitalisiert werden. Dies sorgt für optimierte Betriebsabläufe und einen reduzierten personellen Aufwand. Auf Wunsch unterstützen Experten von Bosch die Kunden des Services auch bei der regelmäßigen Analyse von Energiedaten und mit klaren Handlungsempfehlungen für die Planung und Umsetzung von energetischen Optimierungsmaßnahmen.

Nexospace Energy Manager vereint ökologische und ökonomische Aspekte

Der Gebäudesektor ist für circa 40 Prozent der gesamten CO2-Emissionen verantwortlich. Es ist daher wichtig, den Energieverbrauch und die daraus resultierenden CO2-Emissionen zu reduzieren. Hierfür liefert der Nexospace Energy Manager mit seiner Datenanalyse eine verlässliche Grundlage, um entsprechende Optimierungsmaßnahmen daraus abzuleiten und dabei auch die Energiekosten zu senken. „Für Gebäudeeigentümer und -betreiber müssen sich Investitionen in CO2-Neutralität rechnen. Der Nexospace Energy Manager ist ein smartes Angebot, das ökonomische und ökologische Aspekte in Einklang bringt“, sagt Miriam Klein, die bei Bosch Building Technologies für diesen Service verantwortlich ist.

Funktionen zur Einsparung von Kosten und CO2-Emissionen

Sämtliche Funktionen des Nexospace Energy Manager zielen auf effektive Emissions- und Kosteneinsparungen ab: So können herstellerunabhängig und flexibel Prozesse, Einheiten, Anlagen, Geräte und Zähler im Sinne einer einfachen Datenintegration vernetzt und gemeinsam betrachtet werden. Auf Grundlage dieser Informationen lässt sich beispielsweise energiekennzahlenbasiert der Verbrauch nach einzelnen Standorten, Gebäuden oder auch für jedes Stockwerk in anpassbaren Cockpits und Charts darstellen und vergleichen. Über ein integriertes Ticketsystem lassen sich im Störungs- oder Wartungsmanagement Abweichungen erkennen und transparent nachverfolgen. Diese Form der ganzheitlichen Gebäudetransparenz ermöglicht fundierte Entscheidungen zugunsten künftiger Einsparziele mit kurz-, mittel- und langfristigen Optimierungsmaßnahmen. Sämtliche erfasste Daten und Kennzahlen im Nexospace Energy Manager lassen sich dokumentieren und durch integrierte Analyse-Tools in individuelle Energie-Reportings überführen. Somit unterstützt der Nexospace Energy Manager die Implementierung, Aufrechterhaltung und Verbesserung eines Energiemanagementsystems in Organisationen und Unternehmen gemäß der internationalen Norm DIN EN ISO 50001.

Service-Suite Nexospace für das digitale Gebäudemanagement Der Nexospace Energy Manager ist Teil der Nexospace Service-Suite von Bosch Building Technologies. Die digitale Suite vernetzt und integriert IoT- gestützte Servicelösungen von Bosch Building Technologies in der Cloud für ein effizientes und nachhaltiges Gebäudemanagement. Dank der Nexospace- Services können Eigentümer und Betreiber ihre kommerziellen Bestands- und Neubauten ganzheitlich und komfortabel digital managen. Dazu zählen neben dem Nexospace Energy Manager auch der Nexospace Fire System Analyzer sowie weitere neue Services, die Bosch gemeinsam mit Partnern anbietet, um den Nutzerkomfort zu steigern oder den Gebäudebetrieb zu optimieren.

Weitere Informationen zum Nexospace Energy Manager erfahren Sie hier.

Mehr Informationen zur Nexospace Service-Suite erhalten Sie hier.