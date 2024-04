Die Aquarea Wärmepumpen der neuen K-Generation von Panasonic wurden bei den Good Design Awards 2022 ausgezeichnet. Der Preis wird regelmäßig vom Japan Institute of Design Promotion ausgeschrieben. Die Jury lobte neben dem Design der Außeneinheit auch die Effizienz der Geräte. Das Außengerät der K-Generation wurde komplett neu gestaltet und vereint das Beste der Panasonic-Technologie in einem modernen anthrazitfarbigen Gehäuse, das sich dank der zeitgemäßen Gestaltung in jede Umgebung einfügt.

Der Good Design Award zeichnet gutes Design aus verschiedenen Branchen aus, das unser Leben, unsere Wirtschaft und die Gesellschaft insgesamt zum Wohle aller verbessert. In diesem Jahr wurden 5.715 Beiträge eingereicht, von denen 1.560 für eine Auszeichnung ausgewählt wurden. Unter den Gewinnern wählte die Jury zudem 100 Designs als GOOD DESIGN BEST 100 aus, darunter auch die Aquarea K & L-Generation der Panasonic Luft/Wasser-Wärmepumpen.

Die neuen Geräte der K-Generation wurden insbesondere für den Einsatz in Neubauten konzipiert und nutzen das moderne Kältemittel R32. Mit einem verbesserten SCOP von bis zu 5,07 (mittleres Klima, W35 / W55) arbeiten sie noch sparsamer als die Vorgängermodelle. Dabei sorgt eine Bluefin-Beschichtung am Verdampfer für ein schnelleres Abtauen und schützt gleichzeitig bei extremen Witterungsbedingungen.

Praktische Split-Bauweise

Außengerät und Innengerät der Aquarea K-Generation sind über Kühlmittelleitungen miteinander verbunden. Dank der Kältemittelverbindung können größere Distanzen überwunden werden als bei einem hydraulischen Anschluss. So lässt sich der Standort des Außengerätes sehr flexibel wählen.

Effizienz und geräuscharmer Betrieb

Die Geräte arbeiten mit COPs von bis zu 3,64 (A2/W35) äußerst effizient und können selbst bei niedrigen Außentemperaturen von -10 °C noch Wassertemperaturen bis zu 60 °C liefern. Selbst bei einer Außentemperatur von -25 °C kommt die neue K-Generation ohne Zuhilfenahme des Heizstabs aus. Die Geräte zeichnen sich zudem durch einen noch geringeren Geräuschpegel aus, der um bis zu -8 dB(A) niedriger ist als bei den Vorgängermodellen. So können die Geräte noch flexibler z. B. auch in eng bebauten Gebieten eingesetzt werden.

Intuitive Bedienung und intelligente Steuerung

Der neue Regler der K-Generation ist intuitiv zu bedienen und sorgt mit intelligenter Steuerung für mehr Effizienz. Endkunden profitieren von der Möglichkeit des Reglers, den Energieverbrauch der Anlage kontinuierlich überwachen und ihr Heizverhalten entsprechend anpassen zu können. Die neue intelligente Bivalenzregelung mit Stromtariflogik garantiert kosteneffizienten Betrieb. Darüber hinaus lässt sich der Regler an die vielfältigsten Anforderungen anpassen. Mit Hilfe der optionalen Zusatzplatine können die Geräte mit PV-Modulen synchronisiert werden und so die Nachfrage nach Heizung, Kühlung und Warmwasserproduktion an den Ertrag der PV-Module angepasst werden. Ein weiteres Zusatzmodul macht die Steuerung auch Smart Grid Ready.

Fernsteuerung über die Cloud

Fachhandwerksbetriebe können die kostenlose Aquarea Service Cloud von Panasonic nutzen, um die Anlagen in Echtzeit über das Internet fernzusteuern und zu überwachen. Sie haben Zugriff auf Statistiken, Historie und Systeminformationen und können so sicherstellen, dass die Anlagen immer optimal laufen. Endbenutzer profitieren von der ebenfalls kostenlosen Aquarea Smart Cloud, die eine intuitive Steuerung der Wärmepumpen über Smartphone, Tablet oder Computer ermöglicht.

Die neuen Aquarea Split-Wärmepumpen der K-Serie sind demnächst verfügbar und damit auch erstmalig 400V-Außengeräte mit R32.