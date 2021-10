Pressemeldung

Kunden müssen nicht nur vom Produkt überzeugt sein, sondern auch von der Art und Weise, wie sie betreut werden. WOLF punktet nicht nur mit höchster Produktqualität, sondern auch mit exzellentem Service: Im Wettbewerb „Service-Champions 2021“, Deutschlands größtem Service-Ranking für Privatkunden, erreichte der Systemanbieter für Heizungs- und Lüftungstechnik den ersten Platz und somit das Gold-Siegel in der Sparte Haustechnik. Den Gold-Rang erhält ein Unternehmen nur, wenn mindestens zwei Drittel der befragten Kunden ein sehr gutes Service-Erlebnis erfahren haben. Zudem belegt WOLF einen starken 155. Platz in der Gesamtbewertung aller 4196 abgefragten Unternehmen.

Das Ranking wird jährlich von der ServiceValue GmbH in Kooperation mit der Tageszeitung „Die Welt“ und der Goethe-Universität Frankfurt am Main durchgeführt. Untersucht wird dabei die Service-Qualität deutscher Unternehmen aus Kundensicht. 4.196 Unternehmen aus 384 Branchen wurden in diesem Jahr bewertet. Hinter der breit angelegten Befragung zum erlebten Service stehen insgesamt über 1,9 Millionen Kundenurteile.

Bester Servicepartner der Branche

Rund 170 Mitarbeiter kümmern sich im WOLF Service um die Kunden. Robert Hiesbauer, Bereichsleiter Service bei WOLF, sieht in der besonderen Auszeichnung eine Anerkennung für sein gesamtes Serviceteam: „Der Kunde benötigt für sein Anliegen eine professionelle Lösung. Hier schnell, unkompliziert und vor allem kompetent zu helfen, ist unser Ziel. Wir bedanken uns bei unseren Kunden für die Auszeichnung und das entgegengebrachte Vertrauen. Der erste Platz macht uns sehr stolz und bestärkt uns in unserem Anspruch, der beste Servicepartner in der Branche zu sein.“