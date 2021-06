Pressemeldung

Die gelungene strategische Neuausrichtung der Marke hansgrohe wurde bei der Verleihung des German Brand Awards mit dem Gold Label ausgezeichnet. „Feel Alive“ beschreibt die Essenz des Brand Purpose der Premiummarke und verspricht Freude und Lebendigkeit bei den täglichen Wassererlebnissen. Mit dem Brand Refresh gelang es hansgrohe, eine stimmige Verbindung zwischen der traditionsreichen Markengeschichte und der Neuausrichtung mit Fokus auf menschenzentrierte Innovationen, nachhaltige Produktlösungen und emotionale Kampagnen zu schaffen. Für diese Leistung gab eine der höchsten Auszeichnungen der hochkarätigen Fachjury in der Disziplin Brand Strategy and Creation. Insgesamt wurden beim diesjährigen German Brand Award 1134 Einreichungen aus 17 Ländern bewertet.

Im Kern der Premiummarke stehen einzigartige Erlebnisse mit Wasser und das Streben, diese kontinuierlich zu verbessern. Das grüne Tüftlerherz ist Teil der Marken- und Produkt-DNA. Der hansgrohe Marken-Refresh betont den Fokus auf den Menschen und die Umwelt bei allen Produktinnovationen. „Mit »feel alive – lebendig sein« präsentieren und positionieren wir die Marke noch begehrenswerter, frischer und deutlich verjüngt, um für unsere Zielgruppen noch relevanter zu sein. Daran arbeiten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hansgrohe Group täglich weltweit mit unglaublicher Leidenschaft und Teamgeist.“ sagt Marc André Palm, Head of Global Brand Marketing bei hansgrohe und fügt hinzu: „Die Auszeichnung mit dem Gold Award ehrt uns und verdeutlicht, dass wir mit unserer Markenstrategie genau den Zeitgeist treffen.“

Mit einem kompromisslosen Fokus auf den Nutzenden, auf die Qualität bis in das kleinste Detail und dem täglichen Streben nach den schönsten Momenten mit Wasser richtet sich die Premiummarke weiter auf Zukunftskurs aus. Die Nähe zum Menschen im Kern der Marke zeigt sich auch in den verschiedensten Badplanungslösungen und Produkterweiterungen. Die strategische Neuausrichtung wurde auch in Grafik, Bild und Text übersetzt. Um dem Anspruch der Lösungen als an Dreiklang aus Mensch, Raum und Produkt gerecht zu werden, bildet hansgrohe in emotionalen Kampagnen und Geschichte verschiedenste Alltagsrealitäten im Badezimmer ab.

Die Fachjury des Awards begründet das Urteil mit den Argumenten: „Innovationen, Kundenbedürfnisse und der Markt haben sich geändert und eine Neupositionierung der Marke hansgrohe notwendig gemacht: Die neue strategische Ausrichtung »feel alive – lebendig sein« ist ein klares Bekenntnis zu mehr Lebensfreude und Individualität und damit mehr als nur Erholung, Wohlfühlen und Sicherheit. Der Mensch steht mitten im Leben, mitten im Moment. Diese strategische Neuausrichtung wurde in auch in den Kommunikationskampagnen übersetzt. Das Resultat ist ein hochkarätiger Auftritt, der hansgrohe als zeitgemäße Premium-Marke positioniert […].“ Weitere Informationen zum German Brand Award Jury Urteil und der Einreichung können hier eingesehen werden. Die Marke hansgrohe freut sich über die herausragende Auszeichnung für den gelungenen Brand Refresh in Konzeption und Ausführung mit MetaDesign.

Der German Brand Award – der Preis für erfolgreiche Markenführung

Initiiert von der Design- und Markeninstanz Deutschlands, juriert von einem hochkarätigen Expertengremium aus Markenwirtschaft und Markenwissenschaft: Der German Brand Award ist die Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung in Deutschland. Er entdeckt, präsentiert und prämiert einzigartige Marken und Markenmacher – und bringt nicht nur die Gewinnerinnen und Gewinner voran, sondern auch ihre jeweiligen Branchen. Die Jury setzt sich zusammen aus unabhängigen, interdisziplinären Expertinnen und Experten aus Unternehmen, Wissenschaft, Beratung, Dienstleistung und Agenturen. Die Bewertung der Einreichungen erfolgt nach den Kriterien Eigenständigkeit und Markentypik, Markenprägnanz, Differenzierung zum Wettbewerb und Zielgruppenrelevanz. Die Markenführung sollte Aspekte wie Nachhaltigkeit, Innovationsgrad, Kontinuität und Zukunftsfähigkeit berücksichtigen. Auch Faktoren wie die Gestaltungsqualität des Markenauftritts, die Homogenität des Markenerlebnisses und der ökonomische Erfolg spielen eine entscheidende Rolle im Jurierungsprozess.

Rat für Formgebung – der Initiator

Der Rat für Formgebung ist eine unabhängige und international agierende Institution, die Unternehmen darin unterstützt, Design- und Markenkompetenz effizient zu kommunizieren, und die gleichzeitig darauf abzielt, das Designverständnis der breiten Öffentlichkeit zu stärken. 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages vom Bundesverband der Deutschen Industrie und einigen führenden Unternehmen als Stiftung gegründet, setzt sich der Rat für Formgebung mit seinen Awards, Ausstellungen, Konferenzen, Seminaren und Publikationen für die Förderung von Design, Marke und Innovation ein. Dem Mitgliederkreis des Rat für Formgebung gehören aktuell über 340 in- und ausländische Unternehmen an.

German Brand Institute – der Auslober

Die Stiftung German Brand Institute wurde gemeinsam vom Rat für Formgebung und der GMK Markenberatung ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, die Bedeutung der Marke als entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken. Mit dem German Brand Award vergibt die Stiftung eine einzigartige Auszeichnung für herausragende Markenführung.