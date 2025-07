Die Glückstour e. V. ist eine jährliche Wohltätigkeitsveranstaltung des Schornsteinfegerhandwerks in Deutschland, bei der Spenden für krebskranke Kinder gesammelt werden. In diesem Jahr startete sie am 5. Juni in Düsseldorf und endet am 10. Juni, kurz vor dem Bundesverbandstag der Schornsteinfeger, in Berlin.

Am Pfingstsonntag machte die Glückstour Halt bei dem Abgas- und Energiefluss-Spezialisten aus Neu Wulmstorf. Das Team um Guido und Svea Jobst sowie der stellvertretende Bürgermeister Peter Hauschild empfingen die Radler standesgemäß mit Sportlernahrung, Obst und Getränken. Vertreter von acht Institutionen, Vereinen und Hospizen waren ebenfalls anwesend und nahmen Spenden entgegen.

ATEC überreichte einen Spenden-Scheck in Höhe von 5.000 Euro und sammelte – wie in den beiden Jahren zuvor – Geldzuwendungen für zwei Tandems. Diese in Zusammenarbeit mit der Fahrradfabrik Schauff GmbH & Co KG konzipierten Tandems ermöglichen schwerstkranken Kindern die Teilnahme an der Glückstour. Ein erfahrener Tour-Veteran tritt in die Pedale und lenkt, die Kinder genießen ohne große Anstrengung die Fahrt – und den Applaus der Zuschauer.

Nach dem Auftakt im letzten Jahr ebenfalls wieder mit dabei: die Schirmherrin und Landtagsabgeordnete in NRW, Christina Schulze Föcking, die diesmal die ganze Strecke mitradelt.

Weitere Informationen über das Unternehmen ATEC sind auf der Webseite zu finden.