Pressemeldung

Mit der Glückstour macht das Schornsteinfegerhandwerk seit 2006 auf das Thema: „Krebs bei Kindern“ aufmerksam. Dabei fahren die engagierten Handwerker jährlich etwa 1.000 Kilometer in 7 – 8 Tagen zum jeweiligen Bundesverbandstag. Allein in Deutschland erkranken jährlich ca. 2.000 junge Menschen neu an Krebs. Auf den Radtouren werden Spenden gesammelt und an Hilfsorganisationen, Elternvereine oder Kliniken überreicht. Am 22.02.2022 fanden sich Organisatoren der Glückstour und ihre langjährigen Partner der Firma ATEC bei der KinderKrebsInitiative (KKI) ein. Hier möchten sie ein junges Mädchen im Rollstuhl mit jeweils 3.000 Euro unterstützen. Die Spenden sollen ihm nach einem schweren Rückfall die geplante Ausbildung sowie eine Musiktherapie ermöglichen.

Die Brücke zwischen KKI und Glückstour schlug die ATEC GmbH & Co KG. Als führendes Unternehmen im Bereich Abgassystem-Lösungen ist man dort eng vertraut mit dem Schornsteinfegerhandwerk und dem Glückstour-Projekt. „Das unglaublich große Engagement der Gründer, Vereinsmitglieder und Helfer beindruckt mich sehr, nicht nur als Familienvater, und muss unbedingt nachhaltig unterstützt werden,“ so Geschäftsführer Guido Jobst. „Auf keinen Fall darf Gesundwerden eine Glückssache sein!“

Daher leitet ATEC schon seit einigen Jahren 2 Euro pro verkauftem Schachtmeter PolyCase LA30 an die Glückstour e. V. weiter.

Weitere Informationen über die ATEC GmbH & Co. KG sind auf www.atec-abgas.de zu finden. Details zur Glückstour des Schornsteinfegerhandwerks stehen auf www.glückstour.de bereit. Über die KinderKrebsInitiative Buchholz informiert die Website kki-buchholz.de.