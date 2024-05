Standort Celle

Wachstumsbranche - Wärmepumpen / Erneuerbare Energien

Technischer Produktsupport im Innendienst (m/w/d)

Technische Beratung und Unterstützung von Fachhandwerksbetrieben,

gewerblichen Servicepartnern und internen Mitarbeitern

QUALIFIKATION

Haben Sie Ihr Handwerkszeug in den Bereichen Heizung, Klima, Kältetechnik, Elektrotechnik, etc. gelernt und arbeiten Sie bislang vielleicht als Servicetechniker, Kundendienstmonteur, Anlagenmechaniker oder im Vertrieb bzw. in der Kundenbe­treuung auf Industrieseite oder im Fachgroßhandel, etc.? Und kennen Sie sich idealerweise - jedoch nicht als Bedingung - schon mit Wärmepumpen aus? Sind Sie kommunikativ, legen großen Wert auf Zuverlässigkeit und Genauigkeit bei Ihrer täglichen Arbeit und sind selbstständiges Arbeiten gewohnt?

SUCHEN SIE NUN EINE NEUE AUFGABE OHNE REISETÄTIGKEIT UND MIT GEREGELTEN ARBEITSZEITEN IM INNENDIENST?

UNTERNEHMEN

Wir gehören seit Jahrzehnten zu den führenden und innovativen Herstellern nachhaltiger Heizungs- und Lüftungssysteme in Europa. Unser Streben ist es, umweltfreundliche Anlagen und hochwertige Produkte im Einklang mit der Natur zu entwickeln. Mit neuen intelligenten Technologien nutzen wir natürliche Ressourcen und bieten effiziente und zukunftsorientierte Lösungen für die Versorgung mit Heizung, Warmwasser, Kühlung und Lüftung. Zur Realisierung unserer zukünftigen Wachstumsziele werden wir unsere Servicekompetenz weiter ausbauen und suchen für unsere Zentrale in Niedersachsen eine aufgeschlossene und kommunikative Persönlichkeit mit eingangs beschriebenem Hintergrund.

AUFGABE

In dieser Position stehen Sie unseren Kunden als Technischer Supporter im Service Innendienst bei allen technischen Fragen rund um unsere Produkte zur Verfügung. Hierbei beraten Sie Fachhandwerksbetriebe und externe Servicepartner sowie interne Mitarbeiter aus anderen Fachbereichen wie bspw. dem Vertrieb. Sie unterstützen bei Problemen und auftretenden Fragen bei Installationen und Inbetriebnahmen oder im Rahmen von Wartungs- und Reparaturarbeiten und koordinieren im Bedarfsfall den Einsatz unserer Servicetechniker. Als Teil einer bundesweit agierenden Serviceorganisation leisten Sie einen äußerst wichtigen Beitrag zum weiteren Ausbau unserer Marktposition.

Mehr zu dieser abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Aufgabe sowie auch zum Umfeld sagen Ihnen gerne unsere Berater Herr Rene Brackmann unter 069 - 959 325 389 oder Herr Jürgen Stauß unter 069 - 959 325 365. Oder Sie schreiben ihnen zur Projektnummer RB/JS 12937 per E-Mail an team(at)askado4hr.com.

Sie reagieren umgehend und garantieren Ihnen absolute Diskretion.

Telefonische Vorab-Information unter +49 (0) 69 - 959 325 389