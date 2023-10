Global Player der Versorgungstechnik

Technischer Außendienstmitarbeiter (m/w/d)

Neukundenakquisition, Kundenbetreuung, Objektkoordination

Verkaufsgebiet: Landau - Baden-Baden - Offenburg

QUALIFIKATION

Sind Sie Verkäufer mit Leib und Seele und arbeiten bereits erfolgreich im Vertrieb erklärungsbedürftiger technischer Produkte? Oder sind Sie bislang im Innendienst, im Service, vielleicht auch in der Technik innerhalb der SHK Branche tätig und sehen Ihre berufliche Zukunft im Vertriebsaußendienst? Verfügen Sie idealerweise, jedoch nicht als Bedingung, auch über Kontakte zu den einschlägigen Sanitär-Fachhandwerker und Großhändler in der oben genannten Region? Kennt man Sie als kommunikative und hochmotivierte Persönlichkeit, mit Freude am Verkauf, ziel- und ergebnisorientierter Arbeitsweise und Fachkenntnissen in der Sanitärtechnik? Können Sie anspruchsvolle Gesprächspartner für Ihre Ideen begeistern und belastbare Kundenbeziehungen aufbauen und suchen Sie nun eine neue herausfordernde Aufgabe?

UNTERNEHMEN

Als Global Player mit rund 4.000 Mitarbeitern und mehreren internationalen Standorten entwickeln, produzieren und vermarkten wir ein breites Spektrum von Produkten und Lösungen für den Sanitär-, Heizungs- und Klimabereich. Unsere Produkte stehen für absolute Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit, innovative Technologien sowie ausgeprägte Serviceorientierung und haben maßgeblich zur Etablierung von Standards in der modernen Gebäudetechnologie beigetragen. Unserer positiven Unternehmens­entwicklung möchten wir auch im Vertrieb Rechnung tragen und suchen eine kommunikationsstarke und proaktiv agierende Persönlichkeit mit eingangs beschriebenem Hintergrund.

AUFGABE

Als Vertriebsmitarbeiter sind Sie der zentrale Ansprechpartner in Ihrem Verkaufsgebiet und tragen durch die Akquisition neuer Kunden sowie durch die Betreuung und den Ausbau vorhandener Kunden maßgeblich zur Erreichung unserer Unternehmens­ziele bei. Sie beraten Handwerksfirmen hinsichtlich des Einsatzes unserer Produkte, pflegen und intensivieren die Kontakte zu den im Ihrem Verkaufsgebiet ansässigen Großhändlern und koordinieren das Objektgeschäft. Sie analysieren die Markt- und Wettbewerbssituation, nehmen an Fachmessen teil und führen Werkstattschulungen durch. Auf Grund der Bedeutung dieser Position berichten Sie direkt an den regionalen Verkaufsleiter Süd/West.

Mehr zu dieser interessanten Aufgabe und zum Unternehmen sagt Ihnen gerne unser Berater Herr Rene Brackmann. Sie erreichen ihn persönlich unter 069 - 959 325 389. Oder Sie schreiben ihm mit Bezug auf die Projektnummer RB 12929, gerne per E-Mail an rene.brackmann(at)askado4hr.com. Er reagiert umgehend und garantiert Ihnen absolute Diskretion.

ASKADO UNTERNEHMENSBERATUNG GMBH . SOLUTIONS FOR HUMAN RESOURCES

THE SQUAIRE 12 . Am Flughafen . 60549 Frankfurt am Main . www.askado4hr.com