Stellenangebot

Dimplex Produkte sorgen für ein komfortables Raumklima. Als einziger Hersteller bietet Dimplex nachhaltige und innovative elektrische Lösungen für den Bereich Elektrowärme, Wärmepumpe und Lüftung und sorgt so für umfassende Klimatisierungslösungen für das elektrisch betriebene Haus der Zukunft. Sowohl im Neubau als auch der Sanierung. Mit großer Kunden- und Marktnähe werden Dimplex Produkte über den 3-stufigen Vertriebsweg vermarktet.



Am Hauptsitz in Kulmbach steht Glen Dimplex Deutschland seit über 40 Jahren für Wärme- und Kältekompetenz. Hier werden die energieeffizienten Systeme der Heizungs- und Klimatechnik im unternehmenseigenen Entwicklungsbereich konzipiert und zur Marktreife gebracht. Produkte von Glen Dimplex stehen für Ingenieurskunst, Qualität und Design „Made in Germany“.

Für den Ausbau unseres Serviceteams suchen wir für diverse Regionen Servicetechniker (m/w/d).

Ihre Aufgaben- und Themengebiete sind:

Inbetriebnahmen an von Glen Dimplex vertriebenen Produkten / ähnlichen Produkten

Inbetriebnahmen und Betreuung von Neuentwicklungen im Feld (Feldtestanlagen)

Entstörungen

Wartungen / Umrüstungen / Modernisierungen

Beratung von Dienstleistungen, Wartungsverträgen und Ersatzteilpaketen

Ansprechpartner für Betreiber und Kunden in der Region

Einweisung von Servicepartnern und Einarbeitung neuer Junior Kundendiensttechniker

Erstellung von Dokumentationen und Reports

Technischer Telefonischer Support innerhalb der 24/7 Hotline.

Wir erwarten von Ihnen:

Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Kältebauer oder vergleichbar

Mind. 3 Jahre Berufserfahrung

Generelle Reisebereitschaft

Kostenbewusstsein

Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise.

Unser Angebot an Sie:

Unsere ca. 750 Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital. Ihre Gesundheit und Zufriedenheit liegen uns daher sehr am Herzen. Neben einer tariflichen Vergütung bieten wir weitere attraktive Zusatzleistungen an:

Tarifliche Leistungszulage und Einmalzahlungen

Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Bis zu 38 Tage Jahresurlaub

Betriebliche Altersvorsorge

Arbeitskleidung

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Betriebseigene Kantine

Weiterbildungs- und Seminarangebote

Kollektive Unfallversicherung.

Haben Sie noch Fragen?

Dann wenden Sie sich telefonisch an:

Melanie Bloch-Schönthier

bei allgemeinen Fragen T +49 9221 709-8334

WhatsApp +49 170 5280378

Stefan Küfner

bei technischen oder fachlichen Fragen

T +49 160 94684427

Mehr Informationen sowie unser Bewerbungsformular finden Sie unter: karriere.glendimplex.de/stellenangebote.html

Nutzen Sie gerne bei Fragen zum Bewerbungsprozess, sowie allgemeinen Rückfragen zur Stelle unsere WhatsApp-Recruiting-Sprechstunde. Gerne stehen wir Ihnen jeden Dienstag von 08:00-10:00 Uhr sowie jeden Donnerstag von 15:00-17:00 Uhr hier zur Verfügung.