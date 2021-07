Pressemeldung

Um die besondere Kompetenz für professionelles Kühlen und die verstärkte globale Zusammenarbeit und Ausrichtung des Geschäftes über alle GDD-Standorte in Kulmbach, Shenyang (China) und Kalamazoo (USA) auch nach außen hin zu unterstreichen, hat Glen Dimplex Deutschland (GDD) den Auftritt seiner Angebotsmarke Riedel grundsätzlich erneuert. Unter der Marke Riedel bündelt das Unternehmen seine nachhaltigen, individuellen Kühllösungen für unterschiedlichste Anwendungen im professionellen Umfeld, von der Lasermaschine über den Magnetresonanz-Tomographen bis zum 3D-Drucker. Das Sortiment umfasst kundenspezifische Einzelprojekte, Kleinserien mit Baureihen-Produkten sowie Großserien mit mehreren 20.000 Kühllösungen pro Jahr.



Wesentliches Fundament ist die weltweite Wiedererkennbarkeit des Unternehmens und seiner Marken. Dazu wurde das Logo der Marke Riedel überarbeitet und neu in den Unternehmensauftritt integriert. „Wir setzen damit ein sichtbares Zeichen einer selbstbewussten, modernen Marke“, betont GDD-Unternehmenssprecher und Riedel-Marketingchef Henrik Rutenbeck. „Damit zeigen wir deutlich, dass Riedel-Systeme und -Dienstleistungen von einem global tätigen, angesehenen Unternehmen stammen und höchste Qualitätsstandards erfüllen.“



Das neue Logo von Riedel, das künftig auf allen Produkten und Publikationen zu sehen sein wird, entspricht den Anforderungen einer zeitgemäßen und innovativen Marke. Die Schrift hat klare, gerade Linien und signalisiert Präzision. Das Logo unterstreicht die besondere Kompetenz für Kälte auch dadurch, dass es das Symbol für Temperatur-Grade „° “ zum integralen Markenbestandteil macht.



Und es fällt sofort auf, da die Marke mit dem Zusatz „Kooling“ - bewusst mit „K“ geschrieben - versehen wird. „Jeder schreibt Cooling mit „C“. Kooling mit „K“ schafft besondere Aufmerksamkeit und differenziert zu anderen Marken. Das „K“ symbolisiert aber auch die große Kompetenz bei kundenindividuellen Kältelösungen aus Kulmbach, Kalamazoo (und Shenyang), bei Kundenorientierung und Klimaschutz.“ so Henrik Rutenbeck.



Das neue Branding wurde öffentlich erstmals bei der internationalen Messe „Arab Health“ präsentiert, die vom 21.06. – 24.06. in Dubai stattfand. „Die Umsetzung in der Breite - der sogenannte ‚Roll-out‘ - wird derzeit in enger Kooperation zwischen allen GDD-Standorten realisiert.