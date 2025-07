Die Zahl der Studierenden steigt kontinuierlich und in fast allen Universitätsstädten herrscht Mangel an geeignetem Wohnraum. Private Investoren haben den hohen Bedarf – teilweise auch Notstand – als Marktchance entdeckt: In zahlreichen Städten entstehen neue, schöne Studierenden-Wohnheime.

Mit hochwertig ausgestatteten Appartements machen sie den oft überteuerten WG-Zimmern Konkurrenz. Die Bäder sind meist – erwartungsgemäß – klein bemessen, müssen aber technisch und ästhetisch uneingeschränkt überzeugen – vor allem im luxuriösen Angebot der trendigen Studenten-Residenzen.

Zu einer hochwertigen Bad-Ausstattung auf kleinstem Raum gehört auf jeden Fall eine sehr gute Glasdusche – und kaum eine Dusche trifft den Puls der Zeit so gut wie die Viertelkreis-Dusche Modell 280 (hier 90 x 90 x 200 cm) mit Beschlägen der Serie JOSEPHINE von glassdouche: Die geraden Seitengläser sind mit Drehscharnieren an der Wand befestigt, die gebogenen Drehtüren wiederum mit Faltscharnieren an den Seitengläsern. Das Ergebnis: minimaler Platzbedarf bzw. Raumverlust, maximale Flexibilität beim Öffnen der Türen und optimaler Dusch-Komfort. Ob Examens-Stress oder Party-Marathon: JOSEPHINE von glassdouche macht das Studentenleben angenehmer!