Pressemeldung

Stadtbewohner*innen, denen der Weg in den Wellness-Wald zu weit ist, bevorzugen den neuen Trend, sich das Grün ins Haus bzw. in die Wohnung zu holen: mit natürlichen Aromen sowie farblich und materiell entsprechenden Möbeln, Wohn- und Bad-Accessoires.

Mit glassdouche, dem Bad-Trendsetter, gelingt das gefühlte Eintauchen ins Unterholz jetzt sogar in der Dusche. Hier gezeigt anhand einer Dusch-Nische, glassdouche Modell 121 F, bestehend aus einer zweiteiligen Falttür und einem festen Seitenglas, montiert mit Beschlägen der Serie JOSEPHINE von glassdouche bzw. dem glassdouche Multiprofil. Für das erholsame Waldbad-Feeling sorgt HELENE von glassdouche: Ein schaltbares, nur 21,5 mm flaches Lichtfeld an der Rückwand der Duschkabine. Auf dem 6 mm starken Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) erstrahlt das Design-Motiv Greenwood, gleichmäßig durchleuchtet von den in der Rückwand integrierten LEDs, Lichtfarbe Neutralweiß, deren Lebensdauer – rund 50.000 Stunden – jeden Trend in den (wohltuenden Wald-)Schatten stellt!