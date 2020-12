Auftritt HELENE von glassdouche.

Die leuchtstarke Duschrückwand HELENE macht nicht nur in der Dusche selbst, sondern auch an allen anderen freien Wänden eine blendende Figur. Wandhoch, ohne spezielles Design-Motiv, einfach als helle, schaltbare Lichtfläche (hier 240 x 70 cm) verwandelt sie jedes fensterlose Innenraumbad in ein taghelles "Sonnenbad". In diesem spektakulären Beispiel wird das helle Spiel der Lichter und Flächen ergänzt durch eine Besonderheit der Eckdusche: Es handelt sich um JOSEPHINE von glassdouche, Modell 270 F, Höhe 200 cm, Fläche 100 x 100 cm, mit je zwei beweglichen Seiten- und Türgläsern. Letztere aus dem vollverspiegelten Spezialglas MIRASTAR, das das einfallende Licht zusätzlich "verstärkt". Das Ergebnis: Ein Badezimmer, hell und leuchtend wie ein schöner Tagtraum!