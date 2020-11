Sofern derartiges Pauschalieren überhaupt erlaubt ist, assoziieren wir mit asiatischer Lebensart zwar einerseits Hektik, Stress und Arbeitseifer, andererseits Ruhe, Entspannung, Meditation.

So betrachtet bietet Asien einen großen Fundus an Ideen und Inspirationen für die Gestaltung eines modernen Badezimmers – also genau jenes Raumes, der in unserer hektischen, stressigen, arbeitsreichen Welt zum Rückzugsort für Erholung geworden ist, zu einem Refugium der seelischen, geistigen und körperlichen Ausgeglichenheit.

Für das asiatische Wohlfühl-Ambiente im Badezimmer hat Glassdouche genau das richtige Produkt zu bieten: Die Laserglas-Serie LETIZIA, hier in Kombination mit einer Dusch-Nische, Modell 141 (2 Seitengläser, 1 am schmalen Seitenglas montiertes Türglas), montiert mit Pendeltür-Beschlägen der Serie AUGUSTINA von glassdouche (Schwenkbereich 180°, mit Hebe-Senk-Funktion und Arretierung).

Die aufgelaserten Designmotive der Serie LETIZIA von glassdouche haben zahlreiche Vorteile gegenüber anderen Formen der Duschgestaltung: Im Vergleich zu Sandstrahlung und Siebdruck ist die Glasoberfläche weniger schmutzanfällig und leichter zu reinigen; aufgelasert statt bedruckt sind die Motive widerstandsfähiger und haltbarer; auf- statt eingelasert schließlich genügt schon vorhandenes Raumlicht – sei es natürlich, sei es elektrisch – um ihre Schönheit sichtbar zu machen. Hier passend ausgewählt das Motiv BUDDHA, das der sprichwörtlichen "Erleuchtung" eine ganze neue Bedeutung angedeihen lässt!