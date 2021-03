Durch die anhaltende Corona-Krise sind Hygiene- und Schutzmaßnahmen besonders in den Fokus gerückt. Sie sollen sicherstellen, dass unser alltägliches Leben auch in Krisenzeiten möglichst fortgeführt und die Pandemie eingedämmt werden kann.



Gerade im Berufsalltag kommt es auf Maßnahmen an, welche die Sicherheit von Kunden und Mitarbeitern erhöhen. Aber auch in Bildungsstätten, im Gastgewerbe und im Handel finden die Glasschutzwände SW100 von Koralle ihren geeigneten Einsatz. Sie haben sich nicht nur als sicherer Infektionsschutz bewährt, sondern werden auch ästhetischen und langlebigen Ansprüchen gerecht. Das Einscheiben-Sicherheitsglas mit eleganten Aluminiumprofilen verleiht allen Arbeits- sowie Kundenkontaktbereichen eine hochwertige Optik und sorgt für eine helle, offene Atmosphäre.



Zuverlässiger Schutz für zahlreiche Anwendungen



Die Serie TABLE der Koralle SW100 hat eine Standardhöhe von 700 mm und ist in den Breiten 700, 900 und 1100 mm erhältlich. Alle Profile sind in hochglänzendem Silber ausgeführt, die stabilen Standfüße in kontrastierendem Graphit Metallic mit Kantenschutz sorgen für einen sicheren Stand der 6 mm starken Glasfläche.



Eine 100 mm hohe Durchreiche gestattet den Austausch von Dokumenten, Waren und Geld. Da auch mehrere Glasschutzwände nebeneinander positioniert werden können, ergeben sich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.



Abtrennungen im Raum durch die Koralle SW100 GROUND



Die GROUND-Version ist in der Standardhöhe 1550 mm sowie den Breiten 1200, 1400 und 1600 mm

erhältlich. Das 3 mm starke und 800 mm hohe Einscheiben-Sicherheitsglas ist von silbernen Aluminiumprofilen gerahmt, die in einem interessanten Kontrast zu den 400 mm langen und 50 mm breiten Standfüßen in Graphit Metallic stehen.



Viele Vorteile durch den Einsatz hochwertiger Materialien



Anders als transparente Kunststoffe wie Acrylglas, die auf Desinfektionsmittel sehr empfindlich reagieren, Risse bekommen und so die hygienischen Mindeststandards nicht mehr einhalten können, ist Echtglas dagegen durch seine glatte, porenfreie Oberfläche chemisch beständig, lässt sich so problemlos hygienisch sauber halten und verhindert die Fortpflanzung von Viren und Bakterien.



Die in unterschiedlichen Größen erhältlichen Glasschutzwände TABLE und GROUND helfen dabei, die Arbeits- und Geschäftswelt mit hygienischen Schutzmaßnahmen den neuen Anforderungen anzupassen. -> PDF Download