Pressemeldung

Allgemein bekannt ist, dass die Heizlasten von Neubauten seit vielen Jahren immer geringer werden. Dies eröffnet Technologien wie der Nutzung von Umweltwärme durch Wärmepumpen die Tür.

Ebenfalls darf als bekannt vorausgesetzt werden, dass die in Deutschland übliche durchschnittliche Grundstücksgröße heutzutage noch ca. 400m² – 600m² beträgt. Zieht man dann noch ca. 100m² als Grundfläche für das Gebäude ab, verbleiben gerade noch 300m² – 500m² für die bei den Deutschen so beliebten Vor- und Kleingärten.

Diese verbleibende Fläche ist für Erdsonden häufig nicht ausreichend, da gemäß Bergrecht Mindestabstände der Erdwärmesonden zu den Grundstücksgrenzen einzuhalten sind. Auch Erdkollektoren scheiden in der Regel aufgrund der zu geringen Grundstücksfläche aus. Ob Brunnenbohrungen möglich sind, muss im Einzelfall wasserrechtlich geklärt werden.

Somit bleibt als einzige Wärmequelle die Luft übrig. Allerdings haben luftbetriebene Wärmepumpen den Nachteil, dass der Ventilator und die von ihm erzeugte Luftbewegung zu Geräuschen führen. Auch wenn sich die Geräuschemission von Luft-/ Wasserwärmepumpen in den vergangenen Jahren deutlich verbessert hat, werden gerade bei engen Wohnbebauungen häufig Schallgutachten gefordert. Diese Gutachten verursachen nicht nur Kosten, sondern schrecken häufig die Bauherren ab, die am einfachsten zu erschließende Energiequelle zu nutzen.

Kalte Nahwärmesysteme als energieeffiziente Alternative zu Nah- und Fernwärmenetzen

Öl- und gasbetriebene Heizsysteme scheiden geopolitisch und bedingt durch die Gesetzeslage künftig als zukunftssichere Energieträger für Wärmeerzeugungssysteme aus. Zudem steht auch seit geraumer Zeit die Sinnhaftigkeit Holz als Brennstoff für die Wärmeerzeugung zu nutzen, verstärkt in der Diskussion. Diese Unsicherheitsfaktoren lassen Kommunen und Versorgungsunternehmen dazu übergehen, in neuen Baugebieten zentrale Erdkollektoren oder Erdsonden zu errichten bzw. Brunnen zu bohren und die Sole bzw. das Brunnenwasser in die zu beheizenden Gebäude zu fördern, um damit die Wärmepumpen zu versorgen.

Die zentrale Versorgung von Baugebieten mit Sole oder Brunnenwasser bietet den entscheidenden Vorteil, dass kein heißes oder warmes Wasser ganzjährig auf hoher Temperatur vorgehalten werden muss, um den Warmwasserkomfort der Bewohner auch im Sommer sicherzustellen. Möglicherweise hat das eine oder andere Haus auch eine solarthermische Anlage, um an sonnigen Tagen warmes Wasser zu erzeugen. Dennoch bleibt die zentrale Herausforderung für den Betreiber warmer Nah- oder Fernwärmenetze ausreichend Energie in Form von Wärme zur Verfügung zu stellen, um die Gebäude an Tagen, an denen nicht genügend Energie von der Sonne geerntet werden kann, mit Wärme zu versorgen.

Da der Wärme- und somit Energieverlust in erster Linie über die Temperaturdifferenz zwischen mittlerer Wärmeträgertemperatur und Umgebungstemperatur definiert ist, ist dieser bei kalten Nahwärmenetzen aufgrund der geringeren Temperaturunterschiede zwischen „innen“ und „außen“ deutlich geringer, auch wenn die erforderlichen Volumenströme größer sind.

Bei kalten Nahwärmenetzen wird die im Boden gespeicherte Sonnenenergie ganzjährig genutzt. Die nahezu kontanten Systemtemperaturen von ca. 10°C sind dabei so, dass sie von einer Wärmepumpe optimal und effizient genutzt werden können. Dabei reicht eine einfache Pumpenanlage, um die Wärmeträgerflüssigkeit in die Gebäude zu transportieren. Eine CO2 behaftete Verbrennung fossiler oder nachwachsender Energieträger ist dabei nicht erforderlich. Wird keine Energie in einem der angeschlossenen Gebäude benötigt, so kann die Sole – oder Brunnenwasserversorgung seitens der Wärmepumpenregelung vollständig abgeschaltet werden, sofern dies hydraulisch und regelungstechnisch möglich ist.

Bereits jetzt wird bei Abschaltung der Wärmepumpe auch die öffentliche Versorgung durch motorisch betriebene Absperrhähne unterbrochen, um zu verhindern, dass primärseitige Fluide wie Sole oder Brunnenwasser durch den Wärmetauscher der Wärmpumpe strömt, wenn kein Bedarf vorhanden ist. Dies hat zum Nachteil, werden statische Strangregulierventile eingesetzt, dass sich gemäß den physikalischen Gesetzen über kommunizierende Röhren, das Fluid, das nun im Übermaß zur Verfügung steht, auf die anderen angeschlossenen Wärmepumpen verteilt und dadurch die Hydraulik im öffentlichen Versorgungsnetz negativ beeinflusst wird.

Ferner wurden bisher alle Schnittstellen zwischen öffentlichem Netz und gebäudeseitiger Wärmequellenversorgung seitens des installierenden Handwerks vor Ort angefertigt, was neben einem enormen Aufwand an Kosten auch eine nicht außer Acht zu lassende Schnittstellenproblematik mit sich bringt.

Einsparung für Netzbetreiber, Endkunde und Installateur bei Betrieb und Montage durch intelligente Hydrauliklösung und vorgefertigte Komponenten.

Um die Aufgaben zu lösen, die Schnittstellenproblematik zu vermindern, die Montagekosten zu senken. die Hydraulik und damit die Effizienz des Gesamtsystems zu verbessern, hat die Giacomini GmbH aus Waldbröl eine Übergabestation als Schnittstelleneinheit für kalte Nahwärmesysteme entwickelt.

Diese Station ist mit einem Plattenwärmetauscher aus Edelstahl zur Trennung des öffentlichen primären und des sekundären gebäudeinternen Wärmequellenkreislaufs ausgestattet. Ferner ist die Station primärseitig mit einem dynamischen Strangregulierventil zur Regelung eines konstanten Volumenstroms durch den Wärmetauscher auch bei schwankenden Differenzdrücken ausgerüstet. Mittels eines motorischen Antriebs ist dieses Ventil dazu in der Lage, die primärseitige Versorgung abzuschalten, wenn kein Bedarf seitens der Wärmepumpe besteht. Ferner verhindert die konstante Regelung des Volumenstroms, dass ein Mehr an primärseitigem Fluid über den Wärmetauscher strömt, wenn andere Wärmepumpen abschalten. Damit wird nicht nur die Temperaturdifferenz über den Wärmetauscher positiv beeinflusst, sondern der Netzbetreiber erhält die Möglichkeit die Leistungen der Pumpen im Versorgungsnetz an die jeweiligen Gegebenheiten anzupassen und zu optimieren.

Die Übergabestation ist ferner mit einem Passstück für einen Wärmemengenzähler oder Wasserzähler ausgestattet. Außerdem gehören vormontierte Füll- und Entleerungshähne sowie automatische Schnellentlüfter zum Lieferumfang dazu. Um die Station vor Verschmutzung zu schützen, wurden zwei Kugelhähne mit integriertem Schmutzfänger aus Edelstahl in die Station eingebaut. Die Filter dieser Kugelhähne können gereinigt werden, ohne dabei die Flüssigkeiten aus der Anlage ablassen zu müssen. Des Weiteren ist der Anschluss eines primärseitigen Ausdehnungsgefäßes ebenfalls möglich.

Alle Rohrleitungen und Armaturen sind aus trinkwassergeeigneten Werkstoffen gefertigt, um bei Brunnenwasseranlagen die hohen Anforderungen an die Qualität des Wassers, das über den Schluckbrunnen in die Erde zurückgeführt wird, sicherzustellen. Werkseitig sind alle Rohrleitungen und Armaturen mit einer dampfdichten Dämmung versehen. Zudem wird die Station in einer Montageschale aus expandiertem Polypropylen ausgeliefert, die auch als Schutzhaube dient.

Technische Daten:

Kv-Wert des Primärkreislaufs ohne Strangregulierventil: Kv = 5,9 m³/h

Kv-Wert der Sekundärseite: Kv = 6,72 m³/h

Übertragungsleistung ca. 5,8kW

bei: V = 1,3 m³/h auf Primär- und Sekundärseite

bei 10°C / 6°C primärseitige Medientemperaturen

und 11°C / 8°C sekundärseitige Medientemperaturen

sowie einem Druckverlust ca. 40 mbar.

bei: V = 1,3 m³/h auf Primär- und Sekundärseite bei 10°C / 6°C primärseitige Medientemperaturen und 11°C / 8°C sekundärseitige Medientemperaturen sowie einem Wärmetauscherwirkungsgrad: 95%

Von: Dipl.-Ing. (FH) Thomas Künkler, technischer Leiter der Giacomini GmbH