GIACOMINI sucht Key Account Manager SHK-Fachgroßhandel und OEM Standort Waldbröl
Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Waldbröl suchen wir Sie (m/w/d) ab sofort als
Key Account Manager
SHK-Fachgroßhandel und OEM
Ihre Aufgaben:
Als Key Account Manager Fachgroßhandel und OEM, sind Sie verantwortlich für die strategische Betreuung und Entwicklung von Geschäftsbeziehungen im Bereich Handel Original Equipment Manufacturer (OEM).
Zu Ihren Aufgaben gehören unter anderem:
- Identifikation und Gewinnung neuer Kunden im Fachgroßhandels- und OEM-Segment
- Pflege und Ausbau bestehender Geschäftsbeziehungen zu Großhandles- und OEM-Partnern
- Entwicklung von Lösungen und Angeboten in enger Zusammenarbeit mit der Vertriebsleitung
- Sicherstellung einer effektiven Kommunikation zwischen internen Abteilungen und Fachgroßhandels-/OEM-Partnern
- Marktanalysen durchführen und Trends im Bereich Fachgroßhandel und OEM verfolgen
- Erstellung von Umsatzprognosen und Budgetplanung, sowie deren verantwortliche Umsetzung
- Sie berichten direkt der Geschäftsleitung
- Führung des Vertriebsinnendienstes
Ihr Profil:
- Abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaftslehre, Marketing, Ingenieurwissenschaften oder Technische und / oder kaufmännische Ausbildung im Bereich SHK
- Erfahrung im Vertrieb von technischen Produkten im SHK- oder OEM-Bereich sind von Vorteil
- Technisch orientiertes, analytisches und konzeptionelles Denken, selbstständige Arbeitsweise, überzeugendes und freundliches Auftreten
- Ergebnisorientierte Arbeitsweise und unternehmerisches Denken
- Teamfähigkeit sowie Reisebereitschaft
Es erwartet Sie:
- Die Gelegenheit, sich in einem stabilen und dynamischen Unternehmen persönlich weiterzuentwickeln und einen wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg zu leisten
- Ein attraktives, erfolgsorientiertes Gehalt, automatische Gehaltsanpassungen und weiteren Mitarbeitervergünstigungen
- Betriebliche Altersversorge und Gesundheitsvorsorge
- Moderne Arbeitsbedingungen und eine Unternehmenskultur der kurzen Wege, gepaart mit einem sehr kollegialen Miteinander, das durch Teamevents und Firmenveranstaltungen gefördert wird
- Eine strukturierte Einarbeitung und attraktive Weiterbildungsangebote
- Einen Dienstwagen und ein komplettes mobile office, damit sie Ihre Aufgaben gleichermaßen effizient und flexibel erfüllen können.
Interessiert?
- Dann freuen wir uns über Ihre aussagefähige Bewerbung – bevorzugt per E-Mail – mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Verfügbarkeit an:
- Giacomini GmbH, Frau Sabrina Becker, Industriestr. 10, 51545 Waldbröl
- E-Mail: sabrina.becker(at)giacomini.de