Wir sind ein renommierter europäischer Hersteller von Komplettsystemen für Heizung und Kühlung mit mehreren Produktionsstandorten in Europa.

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Waldbröl suchen wir Sie (m/w/d) ab sofort als

Key Account Manager

SHK-Fachgroßhandel und OEM

Ihre Aufgaben:

Als Key Account Manager Fachgroßhandel und OEM, sind Sie verantwortlich für die strategische Betreuung und Entwicklung von Geschäftsbeziehungen im Bereich Handel Original Equipment Manufacturer (OEM).

Zu Ihren Aufgaben gehören unter anderem:

Identifikation und Gewinnung neuer Kunden im Fachgroßhandels- und OEM-Segment

Pflege und Ausbau bestehender Geschäftsbeziehungen zu Großhandles- und OEM-Partnern

Entwicklung von Lösungen und Angeboten in enger Zusammenarbeit mit der Vertriebsleitung

Sicherstellung einer effektiven Kommunikation zwischen internen Abteilungen und Fachgroßhandels-/OEM-Partnern

Marktanalysen durchführen und Trends im Bereich Fachgroßhandel und OEM verfolgen

Erstellung von Umsatzprognosen und Budgetplanung, sowie deren verantwortliche Umsetzung

Sie berichten direkt der Geschäftsleitung

Führung des Vertriebsinnendienstes

Ihr Profil:

Abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaftslehre, Marketing, Ingenieurwissenschaften oder Technische und / oder kaufmännische Ausbildung im Bereich SHK

Erfahrung im Vertrieb von technischen Produkten im SHK- oder OEM-Bereich sind von Vorteil

Technisch orientiertes, analytisches und konzeptionelles Denken, selbstständige Arbeitsweise, überzeugendes und freundliches Auftreten

Ergebnisorientierte Arbeitsweise und unternehmerisches Denken

Teamfähigkeit sowie Reisebereitschaft

Es erwartet Sie:

Die Gelegenheit, sich in einem stabilen und dynamischen Unternehmen persönlich weiterzuentwickeln und einen wichtigen Beitrag zum Unternehmenserfolg zu leisten

Ein attraktives, erfolgsorientiertes Gehalt, automatische Gehaltsanpassungen und weiteren Mitarbeitervergünstigungen

Betriebliche Altersversorge und Gesundheitsvorsorge

Moderne Arbeitsbedingungen und eine Unternehmenskultur der kurzen Wege, gepaart mit einem sehr kollegialen Miteinander, das durch Teamevents und Firmenveranstaltungen gefördert wird

Eine strukturierte Einarbeitung und attraktive Weiterbildungsangebote

Einen Dienstwagen und ein komplettes mobile office, damit sie Ihre Aufgaben gleichermaßen effizient und flexibel erfüllen können.

Interessiert?