Der Der automatische Hochleistungsentlüfter R89 in senkrechter Bauform dient zur Entlüftung von Hydraulikkreisläufen moderner Heiz- und Kühlanlagen. Er beugt Effizienzverlusten in wasserbetriebenen Heiz und Kühlsystemen vor, indem er das System kontinuierlich während des normalen Betriebs entlüftet.

Der Entlüfter R89 wird in 2 verschiedenen Versionen ausgeliefert. Ohne Vorabsperrventil und mit integriertem Vorabsperrventil

Er ist in den Dimensionen vom 3/8“ bis 1“ lieferbar.

Der R89 eignet sich sowohl für klassische Heizungsanlagen als auch für Anlagen, die mit Wasser-Glykol-Gemischen betrieben werden – bei einem Glykol-Anteil von bis zu 50 %. Er ist temperaturbeständig bis 110 °C und hält Drücken von bis zu 16 bar stand, wobei der maximale Arbeitsdruck bei 5 bar liegt. Ein integrierter Edelstahlfilter mit einer Maschenweite von 500 µm schützt zuverlässig die Dichtungen vor Verunreinigungen.

Der Körper ist aus CW617N und die Kunststoffteile sind aus glasfaserverstärktem PA66 gefertigt, wobei der im Entlüfter verbaute Schwimmer aus POM hergestellt wird.

Für eine besonders einfache Wartung ist der automatische Schnellentlüfter R89 mit einer Sicherungsgabel verschlossen. Wird diese herausgezogen, lässt sich die Kappe abnehmen und das Innenleben des Entlüfters liegt frei zugänglich vor. Filtergewebe und Schwimmer können anschließend entnommen und einfach unter fließendem Wasser gereinigt werden – ein Entleeren der Anlage ist dafür nicht erforderlich. Für zusätzliche Sicherheit sorgt das integrierte Absperrventil, das den Zugang zur Anlage automatisch verschließt, sobald die Kappe entfernt wird.

Die maximale Entlüftungsrate des neuen automatischen Hochleistungsentlüfters R89 beträgt bei 5 bar 3300 l/h.

Sollte aus dem Entlüfter einmal ein Wassertropfen aus dem Luftablass austreten, wird der Auslass durch eine Dichtung, die in Kontakt mit Wasser aufquillt, sicher verschlossen.

Giacomini hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben. Dieser Strategie folgend, wurde der neue R89 so konzipiert, dass er je nach Wahl des Installationsbetriebs gereinigt oder ausgetauscht werden kann.

Download Verlinkung techn. Daten