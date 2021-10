Pressemeldung

Beim Edelstahlverteiler wird durch das Ausstanzen der Anschlüsse und das Kaltverformen das Ausglühen des Stahls, die Verzunderung der Oberfläche und somit das Entstehen von Magnetit, der sich auf andere hochwertigen Komponenten negativ auswirken könnte, in den Verteilerbalken verhindert.

Der Messingverteiler aus bewährten Werkstoffen ist dabei absolut unempfindlich gegen Korrosion, weil die beiden Verteilerrohre nahtlos gezogen sind und anschließend bei Raumtemperatur spanend verarbeitet werden.

Der modulare Kunststoffverteiler ist besonders für Anwendungen mit Temperaturen unter oder in der Nähe des Taupunkts geeignet und kann zudem um weitere Abgänge ergänzt werden da die Module mit je einem Abgang einzeln erhältlich sind.

Dynamischer hydraulischer Abgleich inklusive

Bisher wurde der hydraulische Abgleich einer wassergeführten Heiz- oder Kühlanlage so durchgeführt, dass man die Ventile auf den maximalen, den im Auslegungsfall erforderlichen Volumenstrom statisch einstellt. Den größten Teil des Jahres befindet sich besonders eine Heizungsanlage aber im Teillastbetrieb. Somit ist davon auszugehen, dass sich die Volumenströme in der Anlage dynamisch ändern und eben nicht immer konstant auf Auslegungsniveau sind. Wird beispielsweise ein Heizkreis geschlossen, werden die anderen Heizkreise mit dem nunmehr freien zusätzlichen Heiz- und Kühlwasser überversorgt. Dies führt im Heizfall zu einer Überhitzung der Räume und zu einer früheren Abschaltung der Heizkreise durch die Einzelraumregelung. Daraus resultiert ein weiteres hydraulisches Ungleichgewicht in der Anlage, weil die nun noch geöffneten Kreise mit noch mehr Flüssigkeit beaufschlagt werden.

Strangregulierventile und Differenzdruckregler sowie geregelte Pumpen sollten hier Abhilfe schaffen. Allerdings gelang dies nur in den Hauptverteilleitungen bis zum Differenzdruckregler. Waren nun hinter dem Differenzdruckregler mehrere Heizkreisverteiler angebracht, genügte ein schließender Heizkreis, um das hydraulische Gleichgewicht in diesem Strang in Unordnung zu bringen.

Die von Giacomini neuentwickelten und patentierten DB Ventileinsätze schaffen hier Abhilfe, wobei DB hier für „Dynamic Balancing“ steht. Wird ein Heizkreis geschlossen, verändern die Membrane der Ventileinsätze der verbleibenden Heizkreise den Ventildurchlass so, dass nie mehr als die maximal eingestellte Menge über den Ventileinsatz strömen kann, egal welcher Differenzdruck gerade in der Anlage vorherrscht.

Ein Überheizen bzw. Überversorgen der Heizkreise findet nicht mehr statt, da die Heizkreise immer hydraulisch optimal betrieben werden. Dies führt zu Energieeinsparungen, weil die Ein- und Ausschaltzyklen auf ein Minimum reduziert werden. Auch elektronisch geregelte Pumpen können erst durch die DB Ventileinsätze ihren Vorteil richtig ausspielen und wertvolle Primärenergie einsparen. Zudem können unter bestimmten Bedingungen Differenzdruckregler und Strangregulierventile in Verbindung mit DB – Ventileinsätzen entfallen. Insgesamt gesehen steigert die Verwendung von Giacomini Verteilern mit DB Ventileinsätzen also nicht nur die Energieeffizienz von Heiz- und Kühlanlagen, sondern reduziert auch die Herstellungskosten.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die neue Generation der Giacomini DB - Ventileinsätze deutlich weniger anfällig gegen Verschmutzung ist, da es sich nicht um druckunabhängige Strangregulierventile, sondern um eine vollständige Neukonstruktion mit entsprechend großen Strömungskanälen handelt. Das Regelverhalten wird ausschließlich über die Membrane aus einem Elastomer-Werkstoff erzielt, die sich dem Durchfluss anpasst und durch ihre Verformung den Querschnitt der Eintrittsöffnung in Abhängigkeit des vorherrschenden Differenzdrucks vergrößert oder verkleinert.

Zwei Durchflussbereiche für alle Verteiler von 20 - 150 kPa Differenzdruck - Volumenströme stufenlos einstellbar.

Um den vielfältigen Anforderungen an Volumenströme und Differenzdruck gerecht zu werden, stehen die neuen Verteiler jeweils in zwei verschiedenen Ausführungen zur Verfügung:

Low Flow: Von 0 - 2,5 l/min bei 20 bis 60 kPa Differenzdruck

High Flow: Von 0-5 l/min bei 30 / 40 - 150 kPa Differenzdruck

Die Einstellung der Volumenströme wird mittels des im Lieferumfang enthaltenen Spezialschlüssels am DB - Ventileinsatz im Rücklauf vorgenommen. Die Durchflussmesser im Vorlauf, die im Normalbetrieb immer vollständig geöffnet sein müssen, dienen lediglich dazu, die eingestellte Wassermenge litergenau ablesen zu können.

Einzelraumregelung in bekannter Manier

Um die im Gebäudeenergiegesetz geforderte Einzelraumregelung für alle Räume, die eine Grundfläche von mehr als 6m² haben, zu gewährleisten, besitzen sowohl Edelstahl- als auch Kunststoffverteiler je Heizkreis ein DB-Ventileinsatz mit einem Standardanschluss von M30 x 1,5mm, um thermoelektrische Stellantriebe anschließen zu können. Stellantriebe am Messingverteiler können wahlweise mit Giacomini Patentbefestigung „Clip Clap“ werkzeuglos montiert oder mittels M30 x 1,5mm-Adapter standardmäßig befestigt werden.

Sollte die Raumtemperatur von einem vorher eingestellten Wert abweichen, kann ein solcher Stellantrieb das Ventil über eine Hubbewegung regulieren und die Temperatur zuverlässig an den vordefinierten eingestellten Sollwert anpassen. Dadurch ist eine energieeffiziente Wärmeverteilung stets gewährleistet ohne, dass ein Raum über- oder unterversorgt wird.

Hohe Flexibilität dank unterschiedlicher Komponenten

Damit die Verteiler an die Rahmenbedingungen vor Ort angepasst werden kann, stellt Giacomini eine große Bandbreite an zusätzlichen Komponenten zur Verfügung. Der Edelstahlverteiler wird immer inklusive den Verteiler-Endstücken ausgeliefert. Im Lieferumfang von Messing- und Kunststoffverteiler sind Multifunktionskugelhähne mit Absperrfunktion, Thermometer und Entlüfter enthalten.

Überdies kann der Anwender aus einer großen Produktvielfalt an Zubehör wie vernickelte Kugelhähne und Wärmemengenzählersets auswählen, um die Verteiler an die Gegebenheiten im Gebäude anzupassen, egal ob es sich dabei um ein Einfamilienwohnhaus oder eine gewerbliche Anwendung handelt.“ Des Weiteren bietet Giacomini optionale Komponenten wie Verteilerkästen aus verzinktem Blech -wahlweise mit und ohne Pulverbeschichtung mit verstellbarer Höhe und Tiefe, thermische Stellantriebe zur Installation auf den Ventilen des Rücklaufverteilers und dazu passende Adapterringe an. Auch ein reichhaltiges Sortiment an elektronischen Raumregelgeräten und zugehörigen Regelverteilern ist vorhanden, um so für wohlige Wärme zu sorgen.

Um die Qualität der hochwertigen Komponenten sicherzustellen, stellt das Unternehmen den Großteil der Produkte bei seiner Muttergesellschaft in Italien selbst her. Dabei liegt die Fertigungstiefe bei annähernd 100% – von Kugelhähnen und Fittings über Kunststoffrohre und Noppenplatten bis hin zu Pumpensystemen und Wohnungsübergabestationen. Auf diese Weise gewährleisten die Spezialisten für Heiz- und Kühltechnik aus Waldbröl die Qualität eines jeden Bauteils bei minimaler Ausfallrate sicher und ermöglichen in jeder Heizungs- und Kühlanlage einen effizienten Energieaustausch.

Von: Dipl.-Ing. (FH) Thomas Künkler, technischer Leiter der Giacomini GmbH

Mehr Informationen unter: www.giacomini.de