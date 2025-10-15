Valentina Giacomini, CEO, veröffentlicht den ersten freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht von Giacomini S.p.A. als gemeinsamen, transparenten Weg in eine verantwortungsvollere Zukunft.

Seit mehr als siebzig Jahren gehört Giacomini zu den bedeutenden Akteuren in der HLK- und Sanitärbranche. Heute sind wir uns mehr denn je bewusst, dass unsere Verantwortung über die Qualität unserer Produkte hinausgeht.

Kernpunkte unseres Nachhaltigkeitsberichts:

Optimierung der Produktionsprozesse: Energieeffizienz, Abfallreduktion und Ressourcenoptimierung zur Senkung von CO2- und NOx-Emissionen; 100% Recycling von Messingabfällen; schrittweise Reduktion ölbasierter Emulsionen.

Wasser als Leitmotiv: Produkte für nachhaltige Gebäudetechnik; unser Projekt „A Presence Among the Waves" bildet den roten Faden der Langzeit-Verantwortung und vermittelt die Werte, die Giacomini leiten: Fürsorge für Menschen, Fokus auf die nachfolgenden Generationen sowie Bewusstsein unseres Handelns für Umwelt und die Gemeinschaft.

Respekt und soziale Verantwortung, Menschen sind das Herz unseres Unternehmens: 98% unbefristete Arbeitsverträge; Investitionen in Weiterbildungen, Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen für Gesundheit- und Wohlbefinden, Team-Building Events, Unterstützung von Eltern durch unsere betriebliche Kindertagesstätte seit über 20 Jahren.

Zukunftsversprechen: Der Bericht ist Startpunkt und Verpflichtung, Nachhaltigkeit stärker in Geschäftsabläufe und Stakeholder-Erwartungen zu integrieren. Unser Engagement wird durch unsere Zertifizierungen nach UNI EN ISO 9001, 14001 und 45001 belegt.

Gemeinsam wollen wir Schritt für Schritt eine nachhaltige Welt gestalten.

Wir danken allen, die uns auf diesem Weg unterstützen.

Download Nachhaltigkeitsreport (en)