Giacomini stellt in Italien aus 70t Messing pro Tag und mit 900 Mitarbeitern nahezu alle Komponenten selbst her. Dabei liegt die Fertigungstiefe über das gesamte Portfolio bei fast 100% und reicht von DVGW geprüften Kugelhähnen für Trinkwasser, Gas, Heizung und Druckluft über Feuerlöscharmaturen, Kunststoffrohren nebst zugehörigen Fittings, Verlegeplatten für Flächenheiz- und Flächenkühlsysteme bis hin zu Pumpengruppen und Wohnungsübergabestationen. Auf diese Weise wird die hohe Qualität eines jeden Bauteils sichergestellt und in jeder Heizungs- und Kühlanlage ein effizienter Energieaustausch ermöglicht.

Giacomini ist weltweit aufgestellt. Die deutsche Giacomini GmbH hat ihren Sitz im nordrhein-westfälischen Waldbröl.

Verteilertechnik: Seit neuestem werden Verteiler für Flächenheiz- und Flächenkühlanlagen mit dynamischem hydraulischem Abgleich aus den langlebigen Werkstoffen Edelstahl, Messing und Kunststoff angeboten. Diese Verteiler vereinfachen die Planung, weil gerade bei unklaren Rohrsystemen in bestehenden Anlagen aber auch im Neubau nur die aus den Raumheiz- bzw. Raumkühllasten resultierenden Wasservolumina an den Ventileinsätzen voreingestellt werden müssen. Somit wird verhindert, dass benachteiligte Kreise zu wenig und bevorzugte Kreise zu viel Wasser erhalten. Es stellt sich sowohl im wichtigen Teillastbetrieb als auch bei Volllast ganz ohne Elektronik ein hydraulisch ausgeglichenes und energieeffizientes Heiz- und Kühlsystem ein.

Um allem Anforderungen gerecht zu werden, gibt es die Giacomini Verteiler jeweils in zwei Ausführungen:

Low Flow: Von 0 - 2,5 l/min bei 20 kPa bis 60 kPa

High Flow: Von 0-5 l/min bei 30 kPa bis 150 kPa

Dazu sind die patentierten Ventileinsätze so beschaffen, dass sie vollkommen unempfindlich gegen Verschmutzung sind.

Um den gesetzlichen Vorgaben nach einer Einzelraumregelung nachzukommen, können die Verteiler zudem mit Stellantrieben ausgerüstet werden.

Fußbodenheizung: Der nachträgliche Einbau von Fußbodenheizungen ist in der Regel arbeits- und zeitintensiv und wird daher eher selten ausgeführt. Aus diesem Grund hat Giacomini das Dünnschicht Fußbodenheizungssystem Spider R979S entwickelt, dessen Verlegeplatten nur 15mm bzw. 22mm Gesamthöhe besitzen und niedrige Aufbauhöhen ermöglichen, um zum Beispiel bei Türen die Durchgangshöhen zu erhalten. Durch die Einbettung der Heizungsrohre in Fließmörtel, der in die Noppenplatte seitlich einfließt, um Blasenbildungen, die die Wärmeabgabe behindern, auszuschließen, können die Vorzüge einer Flächenheizung wie Behaglichkeit durch angenehme Oberflächentemperaturen und Zukunftssicherheit bei der Wärmeerzeugung auch im renovierten Bestand genutzt werden.

