Im Jahr 2024 kündigte GF den bedeutendsten Wandel in seiner Unternehmensgeschichte an, um zum weltweit führenden Anbieter von Flow Solutions zu werden. Mit der Übernahme von Uponor im November 2023 legte das internationale Schweizer Industrieunternehmen GF den Grundstein für künftige wirtschaftliche Synergien, indem es ein komplementäres, kombiniertes Produktangebot von GF Building Technologies und Uponor einführte. Der neu angekündigte Fokus auf Flow Solutions wird die drei Marktsegmente Gebäude, Infrastruktur und Industie besser bedienen. GF Building Flow Solutions adressiert mit „Leading with Water“ die Nachhaltigkeitsherausforderungen, Kundenbedürfnisse und drängenden Megatrends der Branche.

„Wir haben uns verpflichtet, in der Branche einen Schritt weiter zu gehen und den Fortschritt zu beschleunigen, der uns in eine nachhaltigere Zukunft führt”, sagt Michael Rauterkus, President, GF Building Flow Solutions. „In den letzten 15 Monaten, in denen wir Teil von GF sind, haben wir viele Synergiemöglichkeiten gesehen, um uns neu zu erfinden: in der Technologie, der Produktion, dem Category Management und im Vertrieb. Wir haben unsere Innovationspläne in eine Richtung gelenkt, um Lösungen anzubieten, die Gebäude zukunftsfähig, sicherer und komfortabler machen.“

Die Zusammenlegung der Produktportfolios des ehemaligen Haustechniksegments von GF Piping Systems mit dem von Uponor führte zu einem deutlich umfassenderen Angebot, das Warm- und Kaltwasserversorgung und -steuerung, Heiz- und Kühllösungen, Abwassersysteme sowie Spezialanwendungen umfasst. „Auf der ISH 2025 zeigen wir einflussreiche Innovationen, die Kundenbedürfnisse adressieren: die Bereitstellung von hygienischem Trinkwasser, das Ermöglichen des Übergangs zu grünen Gebäuden, der Fortschritt bei Dienstleistungen durch die Integration von Künstlicher Intelligenz und Vorfertigung.“

Synergien und Vorteile über das gesamte Portfolio hinweg

Die neuen kommerziellen Synergien innerhalb von GF haben die Voraussetzung dafür geschaffen, die Industrie als Problemlöser aus einer Hand für Gebäude, Industrie und Infrastruktur zu bedienen. „Unsere Kunden haben Projekte in all diesen Bereichen, und jetzt haben sie einen Partner für alle Segmente und Lösungen, der sie mit professionellen und integrierten Dienstleistungen, Daten und Teams unterstützt”, sagt Michael Rauterkus.

Beispiele dieser mehrwert-schaffenden Lösungen ist die kürzlich in den US vorgestellte Lösung ChlorFIT, ein Produkt, das es schon länger im GF Portfolio gibt. Mit den Uponor AquaPEX Systemen kombiniert wird es zu einer ganz neuen Lösung für die Heiß- und Kaltwasserversorgung in gewerblichen Gebäuden. Die Kombination der bekannten JRG Ventil emit den Uponor S-Press PLUS Adaptern hat eine einfach zu installierende Komplettlösung für die Wasserversorgung und -kontrolle geschaffren.

„Mit der neuen GF Building Flow Solutions Produktkategorie Abwassersysteme bringen wir das Wasser nicht nur ins Gebäude, sonder nauch wieder hinaus”, sagt Michael Rauterkus. “Das Portfolio für Abwassersysteme gibt es schon länger bei GF und wurde hauptsächlich in der Türkei verkauft. Unser operatives Team hat die Einrichtung weiter zu einem Center of Excellence für Abwassersysteme entwickelt, und jetzt führen wir das Portfolio in ganz Europa ein. Und wir sehen schon jetzt großes Interesse an diesen Produkten. Unsere Kunden bevorzugen einen Anbieter für alle ihre Anforderungen.”

Wegweisende Innovationen, die auf Branchenneuheiten seit Jahrzehnten aufbauen

Uponor hat eine starke Erfolgsbilanz beim Vorantreiben nachhaltiger Innovationen in der Branche. Wie beispielsweise 1972, als die Firma PEX Rohre für Heiß- und Kaltwassersysteme und dem berühmten Quick & Easy Fitting. Uponor stellte als erstes Unternehmen Mehrschichtverbundrohre vor und erfand die Pressfitting-Technologie in den 1990ern. 2022, Uponor stellte das weltweit erste biobasierte PEX-Rohr[1] her.

„Innovationen waren schon immer eine Säule in unserer Strategie und in den letzten zwei Jahren haben wir unseren Fokus verstärkt und große Anstrengungen in unseren Innovationsprozess gesteckt”, sagt Thomas Fuhr, Chief Technology Officer, GF Building Flow Solutions. „Auf dem Capital Markets Day im Jahr 2022 hat Uponor versprochen, Innovation zu einer wichtigen strategischen Säule für den Erfolg seiner Kunden zu machen. Die auf der ISH vorgestellten Innovationen wurden entwickelt, um Gebäude besser zu machen, wobei Resilienz, Leistung und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen. Wir freuen uns darauf, das Ergebnis von Team-Enagement, Zusammenarbeit, erweiterter technologischer Präsenz und der Ressourcen auf der ISH zum Leben zu erwecken.”

Auf der ISH 2025 präsentiert GF Building Flow Solutions wirkungsvolle Innovationen, wie die Uponor I-Shower, ein neuer Standard für Duschinstallationen, das innovative digitale Ventil Hycleen Balance für Wasserhygiene, oder die Flächenheizungslösung Uponor Siccus 16, die direkt befliest werden kann. “

„Die steigende Nachfrage nach energieeffizienten und erschwinglichen Gebäuden, einladenden, komfortablen und sicheren Wohnungen erfordert besondere Aufmerksamkeit, und wir können dieser Nachfrage nur durch Fokus und Zusammenarbeit gerecht werden. Auf der ISH 2025 stellen wir unser umfassendes Angebot vor und damit unser Engagement für wirkungsvolle, innovative und zukunftsweisende Lösungen für die entscheidenden Herausforderungen unserer Zeit unter Beweis stellen,” says Thomas Fuhr.

Nachhaltige Fabriken für nachhaltige Produkte

Das „Carbon Neutral Factory“-Konzept des Unternehmens unterstreicht die Bemühungen, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. „Als Teil von GF haben wir die Möglichkeit, unseren Weg als Weltmarktführer für nachhaltige Strömungslösungen noch schneller voranzutreiben”, so Thomas Fuhr, Chief Technology Officer, GF Building Flow Solutions. “Das jüngste Beispiel ist die GF Hakan Plastik Produktionsstätte in der Türkei, die im Januar 2025 Klimaneutralität erreicht hat – ein weiterer Meilenstein auf GF‘s klimaneutralem Weg. Diese Leistungen ermöglichen es uns, unsere

Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsbetriebe weiter zu Exzellenzzentren auszubauen.”