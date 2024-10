Thomas Fuhr, Chief Technology Officer bei GF Building Flow Solutions, sagt: „GF Building Flow Solutions ist ständig bestrebt, Pionierarbeit bei nachhaltigen Lösungen für Gebäude zu leisten und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens zu reduzieren, sodass auch unsere Kunden ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen können. Von den 13 Produktionsstandorten von GF Building Flow Solutions sind mittlerweile vier klimaneutral. Unser Werk in Nastola (Finnland) erreichte Klimaneutralität im Dezember 2023 und unser Werk in Virsbo (Schweden) Anfang dieses Jahres.“ Jetzt folgten die Werke in Hutchinson und Zella-Mehlis.

Die Produktion der Rohre von GF Building Flow Solutions am Standort Hutchinson verbraucht viel Strom. Der Stromverbrauch verursacht einen Großteil der Emissionen des Werks und bot eine große Chance zur Emissionsreduktion. Zu den wichtigsten Maßnahmen im Werk in Hutchinson gehörten die Reduzierung des Stromverbrauchs, eine Steigerung der Energieeffizienz und der Einsatz von Ökostrom seit 2021. Durch diese Maßnahmen konnten die Emissionen des Standorts im Vergleich zum Basisjahr 2019 um etwa 94 Prozent gesenkt werden.

Der Produktionsstandort Zella-Mehlis bezieht bereits seit zehn Jahren ausschließlich zertifizierten Ökostrom und hat so mit der Umstellung auf eine klimaneutrale Produktion begonnen. Die wichtigsten Maßnahmen im Werk Zella-Mehlis dienten der Steigerung der Energieeffizienz in der Produktion und in den Gebäuden. So wurde beispielsweise ein Wärmerückgewinnungssystem auf der Grundlage einer Wärmepumpe im Jahr 2023 als Ersatz für Fernwärme installiert. Durch diese Maßnahmen konnten die Emissionen des Standorts im Vergleich zum Ausgangswert um etwa 95 Prozent gesenkt werden.

Um den Status der vollständigen Klimaneutralität zu erreichen, gleicht GF Building Flow Solutions nach dem Konzept der Carbon Neutral Factory den Rest der Emissionen sowohl in Hutchinson als auch in Zella-Mehlis aus. Das gelingt mit einer Kombination aus baumbasiertem Kohlenstoffabbau, der durch das Verra-Registers verifiziert und danach stillgelegt wird, und biokohlebasiertem Kohlenstoffabbau durch die Register Puro.earth oder Carbon Standards International.

„Ich bin stolz auf unsere Erfolgsbilanz bei der Reduzierung des Stromverbrauchs, der Umstellung auf grüne Energiequellen und nun auch auf die Auszeichnung von Hutchinson als klimaneutraler Produktionsstandort“, sagt Jon Sillerud, Vice President of Integrated Supply Chain bei GF Building Flow Solutions Americas. „Dies zeigt unser kontinuierliches Engagement, in der Branche führend in Sachen Nachhaltigkeit zu sein.“

