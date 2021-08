Pressemeldung

Die DVGW zertifizierte Systemlösung kann für sämtliche Gasinstallationen im Bereich von Erdgas, Flüssiggas, Biogas und Industriegasen bis 500 mbar eingesetzt werden. Die Installationsvorteile zeigen sich insbesondere bei allen nicht gerade verlaufenden Leitungen, im Ständerbau und bei Installationen in Schächten. Besonders hervorzuheben sind die Installation unter Estrich oder aber auch die Möglichkeit auf die Be- und Entlüftung von Hohlräumen verzichten zu können, insofern im Leitungsabschnitt keine Verbindungsstelle gesetzt wird. Dies lässt sich mit BOAGAZ sehr leicht umsetzen, da die Rohre in Längen ab 15m bis hin zu 105 m deutschlandweit als Rollenware geliefert werden.

Nicht knickbar

Bei den BOAGAZ Wellrohren handelt es sich um Edelstahl der Güte 1.4404 und dreifach wärmebehandelte Rohre. Hinsichtlich dem Aussehen ähneln sie Rohren aus dem Solarbereich, sind aber in ihren Eigenschaften nicht mit diesen vergleichbar. BOAGAZ Rohre sind formstabil, eigenspannungsfrei und können mit den Händen in jeden gewünschten Radius gebogen werden ohne zu knicken!

Sichere und schnelle Installation

Auf der Baustelle werden die Rohre mit einem Edelstahlwellrohrschneider abgelängt und 4 Wellen von der gelben Isolierung freigelegt. Danach kann direkt ohne jegliches Spezialwerkzeug oder weitere Vorbereitungen ein Verbindungsstück montiert werden. Alle BOAGAZ Fittings sind doppelt dichtende Schraub-Press-Fittings aus Messing. Die 2 Dichtstellen entstehen durch das Anziehen des Fittings mittels Rohrzangen bis auf Anschlag.

