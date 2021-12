Pressemeldung

Vor rund fünf Jahren war bei Oranier Heiztechnik die Entscheidung gefallen, Pelletöfen in das Sortiment aufzunehmen. Auf Anhieb entwickelte sich bereits der erste Pelletofen „Carus“, den es auch als wasserführende Variante gibt, zum echten Longseller. Denn der zylindrische Carus brach mit dem damalig vorherrschenden Design. Er ist nicht rechteckig, sondern rund, rank und schlank. Und da er optisch neue Wege ging, wurde er mit dem „German Design Award 2016“ ausgezeichnet. Während sich andere Hersteller in den letzten Jahren aus diesem Marktsegment verabschiedeten, baute Oranier seine Palette konsequent aus und bietet heute eine breite Range an Produkten im mittleren Preissegment.

Viel Komfort für unterschiedliche Ansprüche

Das umweltschonende Heizen mit Pellets ist eine zukunftsorientierte Technologie.

Kostengünstig, hoher Wirkungsgrad, niedrigste Emissionen und modernster Bedienkomfort sind hier die Stichworte. „Aufgrund dieser vielen Vorteile haben wir zwei Zielgruppen. Zum einen jene, die ein Kaminfeuer bereits schätzen und einfach mehr bequemes Handling wünschen. Zum anderen sind es junge Familien, die sich zum ersten Mal eine Immobilie anschaffen“, so Nikolaus Fleischhacker, Geschäftsführer der Oranier Heiztechnik. „Diese technikaffine Generation möchte zeitgemäße Wärme, die regenerative Brennstoffe nutzt und am besten auf Knopfdruck steuerbar ist. Der Markt wächst daher seit Jahren deutlich und ist unserer Meinung nach hierzulande noch klar unterrepräsentiert.“

Keine Frage des Standorts: Clever heizen mit der SmartCon-App

Bleiben wir beim Komfort: Die Pelletgeräte von Oranier verfügen über eine Brenndauer zwischen 40 und 60 Stunden, bevor der Tank nachgefüllt werden muss. Mit der neuen SmartCon-App lassen sich alle Funktionen sicher und bequem steuern. Anschalten, Ausschalten, Temperatur auf den Punkt regeln oder Schaltzeiten programmieren – alles mit einem Fingerwisch sowohl per Smartphone als auch per Tablet. Sehr praktisch: Die App-Steuerung kann nicht nur zu Hause, sondern auch von unterwegs bedient werden. Damit ist der Ofen schon an und die Wohnung gemütlich warm, wenn man zur Tür reinkommt. Und wer bereits einen Pelletofen von Oranier besitzt, kann ihn mit dem cleveren System nachrüsten.

Boreas: Ausgezeichnet mit dem Award, der Erfolge sichtbar macht

Exemplarisch für die Innovationskraft von Oranier ist der Boreas – prämiert mit dem „German Design Award 2021“. Preisgekröntes Design und perfekte Funktionalität, so die hochkarätig besetzte internationale Jury, gehen hier eine einzigartige Verbindung ein.

Die elegante Frontpartie besteht aus einer dezent schwarzen Tür mit großer Sichtscheibe, welche zu drei Seiten von einer Rahmung umschlossen ist. Hierfür stehen die vier attraktiven Trendfarben Schiefer, Marmor, Seidenweiß oder dunkelbraunes Korten aus dem modernen Material „Sintered Stone“ zur Auswahl. Der faszinierende Werkstoff ist ein Verbund aus Stein und Harz. Extrem kratzfest, hygienisch und leicht zu reinigen. Besonders schön: Der Pelletofen hat eine geringe Tiefe und erinnert mit seiner eckigen Form an einen schmuckvollen Schrank.

Mit einer Heizleistung von 2 bis 8 kW eignet er sich für unterschiedliche Wärmeansprüche.

Der extragroße Tank sorgt dabei für bis zu 51 Stunden Heizkomfort. Wie alle Pelletgeräte von Oranier ist er per WiFi-App steuerbar. Die automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion, eine temperaturabhängige Leistungsregelung, Nachtabsenkung, die Programmierung von Schaltzeiten und ein elektronisch gesteuertes Konvektionsgebläse runden den Boreas technisch ab.

Redaktionstipp: Mehr erfahren, mehr wissen

Oranier ist Herausgeber der beiden Standardwerke „Ratgeber für wasserführende Kaminund Pelletöfen“ und „Ratgeber für Pelletöfen“. Das erste Buch ist bereits in der 6. Auflage erschienen und bietet umfangreiche Informationen über Aufbau, Funktion und Realisation einer solchen Anlage. Detaillierte Skizzen und Schaltungsbeispiele helfen bei der Planung. Der zweite Titel gibt Tipps und Anleitungen zur Wahl des richtigen Pelletofens, zur Installation, zur regelmäßigen Wartung und zur Fehlerbehebung – natürlich neben einer ausführlichen Beschreibung der Technik und Funktionsweise. Beide Ratgeber sind im Buchhandel für 19,90 Euro oder direkt über www.oranier.com erhältlich.