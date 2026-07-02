Die getrennte Luftführung in den Komfortlüftungsgeräten von Meltem ermöglicht hygienisch gute Luft. Zudem steht ein hoher Wärmebereitstellungsgrad zur Verfügung. Bild: Meltem GmbH, Alling

Die Komfortlüftungsgeräte M-WRG-II von Meltem stehen für einen hygienisch einwandfreien Luftaustausch und überzeugen durch ihre hohe Energieeffizienz. Entscheidend dafür ist die gerätespezifische Luftführung mit einer konsequenten Trennung des Abluft- und Zuluftvolumenstromes. Ein wesentlicher Vorteil dieser rekuperativen Lüftungsgeräte liegt im Hygienestandard ihrer Wärmeübertrager: Viren, Staub und Schmutzpartikel aus der Abluft können nicht wieder in die Zuluft gelangen. Auch unerwünschte Geruchsübertragungen werden zuverlässig unterbunden. Darüber hinaus erfolgt der Luftaustausch kontinuierlich, die Wärmeübertragung ist besonders effizient.

Im Bereich des Kreuzgegenstrom-Plattenwärmeübertragers sind die Kanäle so angelegt, dass die Luftströme genau in entgegengesetzte Richtungen verlaufen. So lässt sich ein hoher Grad an Wärmeenergie-Austausch von bis zu 91 % erzielen. Die warme Raumluft (Abluft) wird über den Wärmeübertrager geleitet. Im Winter übertragen die hochwärmeleitfähigen Platten die Wärme aus dem Abluftstrom an den Zuluftstrom. Die abgekühlte Abluft wird als Fortluft in den Außenbereich abgeführt. Im Sommer funktioniert der Effekt an warmen Tagen umgekehrt: Wenn die Luft außen wärmer ist als innen, wird die einströmende Luft abgekühlt und die Innenräume behalten temporär eine angenehme Kühle.

Neben der Wärmerückgewinnung verfügt der Wärmeübertrager auch über eine Feuchterückgewinnung (Enthalpie). Der Prozess der Feuchterückgewinnung aus der Abluft basiert auf dem Prinzip der Osmose: Die Wassermoleküle wandern durch eine nach VDI 6022 hygienezertifizierte Polymer-Membran, in die Mikroben, Schimmelpilze und Bakterien aufgrund ihrer Größe nicht eindringen können. Damit lässt sich insbesondere im Sommer die Feuchtigkeit in den Innenräumen angenehm reduzieren. Im Winter verhindert die Enthalpie wirkungsvoll, dass die Raumluft zu stark austrocknet. So werden Heizkosten reduziert und gleichzeitig die Atemwege geschont.

Hier geht es zum Video: Luftführung in der Meltem Komfortlüftung M-WRG-II

Weitere Informationen zur Komfortlüftung von Meltem gibt es auf www.meltem.com.