Freistehende Badewannen, komfortable Toiletten und stilvolle, ebenerdige Walk-In Duschen verwandeln das Badezimmer immer mehr in eine Wellness-Oase. Das zunehmende Interesse der Deutschen an einer modernen Badezimmerausstattung zeigt sich in ihrer Investitionsbereitschaft: Lagen die Pro-Kopf-Ausgaben im Jahr 2018 laut Statistikportal Statista bei lediglich knapp 23 Euro, betrugen sie im Jahr 2023 bereits rund 33 Euro und könnten im Jahr 2028 auf fast 41 Euro steigen. Außerdem wünschen sich die Deutschen ein barrierefreies Bad – die Jüngeren wegen des Komforts, die Älteren aus Sicherheitsgründen. Die GET NORD greift diese Themen auf und zeigt brandaktuelle Einrichtungstrends und inspirierende Designlösungen für generationsübergreifende Bäder sowie neueste Techniken zur Trinkwasserhygiene und zum Wassersparen.

Vor Ort inspirieren lassen

Trendige Innovationen mit Blick auf die Badezimmergestaltung finden die Besuchenden in der Halle B6, in der über 30 renommierte Herstellende ihre neuesten Kreationen vorstellen. Der europäische Marktführer für Sanitärprodukte Geberit ist unter anderem mit seinem Dusch-WC „AquaClean Alba“ vertreten, das den Einstieg in die Welt der Dusch-WCs erschwinglich macht, und stellt das neu entwickelte Waschplatzsortiment „Mix & Match“ vor, mit dem sich seine unterschiedlichen Badsysteme modular und serienübergreifend kombinieren und einfach montieren lassen. TECE fokussiert bei seinen Dusch-WCs ebenfalls auf einen unkomplizierten Einbau und eine selbsterklärende Handhabung. Beide Aspekte erfüllt das intuitiv bedienbare neue Modell „TECEneo“ mit selbstöffnendem Toiletten-Deckel inklusive Brillenheizung, Fernbedienung und Fön für den Po, ohne aufwändige Elektronik. Badea präsentiert Inspirationen, die jedes Badezimmer – ob klein und innenliegend oder großzügig mit Tageslichtbezug – in eine individuelle Wohlfühl-Oase verwandeln, wahlweise in strahlend hellen Farben, nuancierten Mustern oder modernen Dunkeltönen. Weitere Design-Highlights zeigt CONFORM, eines der angesehensten Unternehmen auf dem österreichischen Badmöbelmarkt, das regelmäßig zu den Gewinnern des begehrten „German Design Award“ gehört. Das vorgestellte Programm enthält neben einer Vielzahl an Erweiterungen, Updates und Neustrukturierungen für die prämierte Badmöbelserie SOULID ein zeitgemäßes und zugleich ansprechendes Massivholz-Programm, das mit Funktionalität, Vielseitigkeit und eleganter Simplizität überzeugt.

Cleveres Bad-Design für jede Lebenssituation

Ebenfalls thematisiert werden Generationsbäder mit durchdachten Ausstattungskonzepten, um das Badezimmer – ob im Eigenheim oder im Mietshaus – bis ins hohe Alter eigenständig nutzen zu können. Eine Vielzahl von Herstellenden zeigt hierfür clevere Bad-Designs, die sich in Neubauten realisieren lassen und sich für die Umrüstung konventioneller Badezimmer eignen. Geberit bietet durch die Kombination mehrerer Badserien vielfältige Möglichkeiten, ohne das zusätzlicher Montageaufwand nötig ist. So kann der extra breite Waschtisch der Serie „Geberit iCon“ mühelos mit dem passenden Unterschrank, der Stauraum für allerlei Badutensilien bietet, und dem „Geberit Option Plus“ Spiegelschrank arrangiert werden. Im Duschbereich garantiert die bodenebene Duschfläche „Geberit Setaplano“ sowohl Bewegungsfreiheit als auch Sicherheit durch die Vermeidung jeglicher Stolperschwellen. TECE zeigt ganzheitliche Badlösungen, die unterschiedlichen Handicaps gerecht werden. Das Paradeprodukt dafür ist die nach den Grundsätzen des Universal Design entwickelte Duschrinne „TECEdrainlinie“, die einen durchgängig schwellenfreien Badezimmerboden garantiert. Ein weiteres Beispiel ist das höhenverstellbare WC-Terminal „TECElux“, das bei Rückenproblemen ebenso komfortabel ist wie beim Umsetzen vom Rollstuhl. Zudem erleichtern die kontrastreiche Betätigungsplatte „TECElux mini“ oder eine berührungslose Sensoroberfläche die Bedienung der Spülung für Menschen mit Sehschwäche. Bei Nacht verwandelt sich die Designplatte, die dank reaktivem Tastfeld bei Annäherung leuchtet, in ein zusätzliches Funktionselement, denn es wird kein Licht benötigt, um das WC zu finden.

Lösungen für die Trinkwasserhygiene

Ein weiterer Schwerpunkt in der Halle B6 ist die Trinkwasserhygiene. Denn Trinkwasser ist das wichtigste Gut, vorausgesetzt die Qualität stimmt. So fordert die im Juni 2023 in Kraft getretene Trinkwasserverordnung unter anderem einen risikobasierten Trinkwasserschutz, um gesundheitliche Gefährdungen systematisch vorzubeugen. Davon betroffen sind die Wassergewinnung und -aufbereitung, die Speicherung und Verteilung sowie die Trinkwasserentnahme in Gebäuden. Zudem gelten niedrigere Grenzwerte für Schadstoffe. Betreiber von Trinkwasseranlagen müssen deshalb bis zum 12. Januar 2026 Trinkwasserleitungen oder Teilstücke von Trinkwasserleitungen aus Blei austauschen oder stilllegen. Namhafte Herstellende wie BWT Wassertechnik, Geberit, Grünbeck Wasseraufbereitung, Hans Sasserath, JUDO Wasseraufbereitung und WaterCryst zeigen auf der GET NORD ein breites Spektrum an hochwertigen Lösungen für die richtige Planung, Errichtung und Inbetriebnahme gesetzeskonformer Trinkwasseranlagen. Ergänzend dazu ermöglicht das Forum Trinkwasser@GET NORD den Fachbesuchenden und Ausstellenden einen konstruktiven Austausch über dieses wichtige Thema, das ein elementarer Bestandteil des täglichen Lebens ist. Überdies steht ein energieeffizienter und sparsamer Umgang mit der Ressource Wasser im Fokus. Weitere Einspareffekte lassen sich durch die Installation effizienter Armaturen und die Anwendung innovativer Technologien erzielen. Auch hierzu stellt die GET NORD wegweisende Lösungen vor.