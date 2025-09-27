Die GET NORD, bundesweit Vorreiterin bei der Vernetzung von Elektro, Sanitär, Heizung und Klima und die führende gebäudetechnische Fachmesse im Norden, passt ihre Veranstaltungstage ab dem Jahr 2028 an: Dann findet die Messe von Mittwoch bis Freitag statt – und nicht mehr wie bisher von Donnerstag bis Samstag. Dies hat der Lenkungskreis in seiner turnusmäßigen Sitzung am 16. September 2025 beschlossen.

Die Entscheidung basiert auf einem intensiven Austausch mit der Branche und dem klaren Wunsch vieler ausstellender Unternehmen nach einer strukturellen Anpassung. Die Veranstalter der GET NORD reagieren damit auf die sich wandelnden Bedürfnisse des Marktes.

„Wir hören zu und handeln. Die neue Tagesstruktur ist ein direktes Ergebnis unseres intensiven Dialogs mit der Branche und den Fachverbänden“, sagt Danny Enwerem, Director der GET NORD. „Mit der Umstellung reagieren wir auf den Markt, mit dem wir kontinuierlich im Austausch stehen.“

Auch Partner der GET NORD begrüßen die Entscheidung ausdrücklich: Jens Wagner, Beiratsvorsitzender der GET NORD, betont: „Ich freue mich sehr, dass wir im engen Austausch mit allen Beteiligten die Weiterentwicklung der GET NORD gemeinsam vorantreiben. Die neuen Veranstaltungstage sind ein wichtiger Schritt in die Zukunft.“

Die nächste GET NORD findet wie geplant vom 19. bis 21. November 2026 statt – also noch einmal von Donnerstag bis Samstag. Einzige Änderung: Der Messe-Samstag wird bereits eine Stunde früher enden – also 16 Uhr statt wie bisher um 17 Uhr. Die Umstellung der Messetage auf Mittwoch bis Freitag erfolgt dann ab der darauffolgenden Ausgabe im Jahr 2028.