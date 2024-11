Die diesjährige Fachmesse punktet mit einem umfangreichen Programm für die Youngster im Elektro- und SHK-Handwerk.

Mit Foren, Wettbewerben und Sonderschauen bietet die GET NORD dem Nachwuchs des Elektro- und des SHK-Handwerks vielfältige Möglichkeiten, sich zu präsentieren und das eigene Können unter Beweis zu stellen. Zahlreiche Mitmach-Aktionen laden dazu ein, zukunftsweisende Berufe in der Gebäudetechnik sowie in den Bereichen der Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik praxisnah kennenzulernen. Mit Spannung wird die Prämierung der besten Influencerinnen und Influencer des SHK-Handwerks mit dem „SHKStar“ erwartet. Interessante Einblicke in ihren Arbeitsalltag geben Content Creator des Elektro- und SHK-Handwerks. Außerdem stellen Startups ihre Geschäftsmodelle, Produkte und Lösungen vor. Weitere Highlights sind die Austragung der Deutschen Meisterschaft der Anlagenmechaniker SHK sowie der Deutschen Meisterschaft der Klempner. Beide Wettbewerbe sind Teil der Deutschen Meisterschaft im Handwerk, die unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten steht.

Azubis zeigen ihr Know-how

Geschicklichkeit ist im PowerPark (Halle B7) gefragt, wo unterschiedlich kniffelige Aufgaben aus der Gebäude- und Informationstechnik darauf warten, von Auszubildenden im Elektrohandwerk gelöst zu werden. Namhafte Ausstellende stehen ihnen dabei mit Rat und Tat zur Seite und geben spannende Einblicke in Trendthemen der Zukunft. Für angehende SHK-Handwerkerinnen und -Handwerker ist der TechnikPark (Halle B6) eine hervorragende Spielwiese, um Erlerntes auszuprobieren. Im Vordergrund steht bei allen Aufgaben der Spaß am Beruf, der Leistungsvergleich soll lediglich einen kleinen Ansporn bieten. Die Gewinner erhalten attraktive Preise. Zusätzlich findet an jedem Messetag eine Verlosung für die Teilnehmenden statt. Das Interesse, das bisher erworbene Wissen spielerisch auszuprobieren, dürfte groß sein. Eine Ausbildung im Elektro- oder SHK-Handwerk zu absolvieren, erfreut sich zunehmender Beliebtheit. So stiegen die abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr im Elektrohandwerk, dem Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) zufolge, um fast 4 Prozent und in der größten Gruppe im SHK-Handwerk, den Anlagenmechanikern SHK, laut des Zentralverbandes Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), um knapp 6 Prozent. Bemerkenswert ist die wachsende Frauenpower im Elektrohandwerk: Schlossen im Jahr 2022 noch 436 Nachwuchs-Elektronikerinnen einen Ausbildungsvertrag ab, waren es im Jahr 2023 insgesamt 530, also ein Plus von rund 22 Prozent.

Klempnertechnik vom Feinsten

Fester Bestandteil der GET NORD ist der Marktplatz der Klempnerei (Halle B4). Hier können Fachbesuchende die verschiedenartigen Möglichkeiten der Klempnertechnik zur Dach- und Fassadengestaltung live erleben. Zu beobachten ist beispielsweise, wie in mehreren teilweise aufwendigen Arbeitsschritten aus einem einfachen Stück Blech ein Blickfang, wenn nicht sogar ein Unikat entsteht, das ein Gebäude viele Jahre schmückt. Technikbegeisterten ist der Besuch des Bereiches Werkzeug und Werkzeugmaschinen zu empfehlen, wo die neuesten Trends und Lösungen für Fräsen, Sägen, Bohren und viele weitere handwerkliche Tätigkeiten zu besichtigen und auszuprobieren sind. Außerdem wird hier die Deutsche Meisterschaft der Klempner ausgetragen. Der Deutsche Meister in diesem Handwerk wird unter den Besten aus den einzelnen Bundesländern ermittelt.

Showdown der besten Anlagenmechaniker SHK

Ein weiteres Highlight auf der GET NORD ist die Austragung der Deutschen Meisterschaft der Anlagenmechaniker SHK auf Bundesebene (Halle B3). Neben Kraft und Köpfchen werden von den Teilnehmenden Geschick, Kreativität und nicht zuletzt starke Nerven verlangt, damit im vorgegebenen Zeitrahmen eine moderne Sanitär- und Heizungsinstallation entsteht. Wer hier als Sieger hervorgeht, gehört berechtigterweise zu den Besten seines Faches und sollte hervorragende Jobperspektiven in dem wichtigen Klimaberuf haben. Denn trotz gestiegener Auszubildendenzahlen fehlen, nach Einschätzung des ZVSHK, deutschlandweit rund 60.000 Heizungsinstallateure, ohne deren Können die Klimaziele nicht erreichbar sind. Zugleich steht in vielen SHK-Betrieben der Generationswechsel bevor, der nachwachsenden Talenten den Sprung in die Selbstständigkeit eröffnet. Diejenigen, die einen Arbeitsplatz im SHK- oder Elektrobereich suchen, können in Halle B1 an der Jobwall zahlreiche Angebote finden.

Roter Teppich für „SHKStars“

Mit Spannung wird die Auszeichnung der besten Influencerinnen und Influencer im SHK- Handwerk zum „SHKStar“ erwartet. Die mit Geld- und Sachpreisen dotierte Auszeichnung rückt die gesellschaftlich unverzichtbare und damit wertvolle Leistung des SHK-Handwerks ins Rampenlicht. Teilnahmeberechtigt waren Influencerinnen und Influencer sowie Digital Creator, die in der Haustechnik arbeiten, mindestens 1.000 Follower haben und regelmäßig relevanten Content für die SHK-Branche veröffentlichen. Ein besonderes Augenmerk legte die Jury, die Expertinnen und Experten aus Industrie, Medien und Fachverbänden vereint, auf ein positives Engagement für das Handwerk und die Bereitschaft, als prämierter „SHKStar“ das SHK- Handwerk aktiv zu repräsentieren. Die Preisverleihung findet am 21. November 2024 um 14:30 Uhr auf der GET NORD in Halle B6.300 statt.

Content Creator performen

Der Szene-Treffpunkt ist die Creator Stage@GET NORD in Halle A4, die die Messe in enger Zusammenarbeit mit SHK.Radio veranstaltet. Hier geben Content Creator aus der SHK- und Elektrobranche Interviews zu brandaktuellen Themen und kommen mit Ausstellenden ins Gespräch. Im Fokus stehen unter anderem die digitale Transformation und die Personalgewinnung im Handwerk sowie das Produzieren von reichweitenstarken Inhalten für Social Media. Anwesende Content Creator sind unter anderem Michael Schwarzkugler, der Heizungsbauer Stefan Bergermann und die Klempnerin Lena Hinz. Zusätzlich gibt es Startup Pitches und Live-Podcasts.

Plattform für Startups

Bereits zum zweiten Mal findet Startup@GET NORD by VdZ (Halle B1) in Zusammenarbeit mit der VdZ-Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V. statt. Hierbei präsentieren junge Unternehmen ihre innovativen Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle. Zeitgleich können etablierte Unternehmen der Branche mit jungen Gründenden in den Austausch kommen und neue Innovationsschübe in die Branche tragen. Zu den diesjährigen Startups gehören unter anderem Autarc (Softwareanbieter für die Planung von Wärmepumpen), Elio (zukunftsorientierte Lösung zur Energie- und Wärmeversorgung von Gebäuden), Pionierkraft (Lösungen für Solar- und Mieterstrom), Powerfox (IT-Dienstleister für das Handwerk), Schrottbienen (Lösung für Altmetallrecycling), Watt geht (Softwarelösung für Wärmepumpen-Planung), Zenesis (KI-gestützte TGA-Planung) und Zevvy (Plattform für Energie- und Nebenkosten).

Arbeitssicherheitsseminare klären auf

Unter dem Motto „Elektrische und mechanische Gefährdungen im Elektro- und SHK- Handwerk - wie können sich die Auszubildenden schützen?“ bietet die GET NORD Auszubildenden des SHK- sowie des Elektrohandwerks in diesem Jahr erstmalig die Möglichkeit, gemeinschaftlich an den Arbeitssicherheitsseminaren (Halle B1) der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) und der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) teilzunehmen. Hintergrund ist ein signifikant erhöhtes Unfallaufkommen bei Auszubildenden aus dem Elektro- sowie dem Sanitär,- Heizungs- und Klimahandwerk. An vier unterschiedlichen Gefährdungs- und Belastungsfaktoren, denen Auszubildende täglich ausgesetzt sein können, beleuchten Expertinnen und Experten ausgiebig Schutzmaßnahmen. Für Gesellinnen und Gesellen aus dem Elektro- und SHK-Handwerk veranstalten die norddeutschen E-Handwerks-Verbände gemeinsam mit der BG ETEM Nachmittagsseminare zur Arbeitssicherheit. Die Vortragsreihe „Aus Unfällen lernen“ demonstriert anhand realer Unfallbeispiele, eine Vielzahl von besonderen Gefährdungs- und Belastungsmomenten, etwa zu elektrischen Gefährdungen und Absturzunfällen. Zudem werden interaktiv unfallauslösende Umstände analysiert und das sichere Tätigwerden betrachtet. Alle Seminare finden in der Halle B1 statt. Und damit den Auszubildenden und allen anderen nicht die Energie ausgeht, erhalten sie kostenlose Getränke von einem Anbieter, der Flügel verleihen kann.

Über die GET NORD

Die GET NORD ist als gemeinsame Fachmesse für die technische Gebäudeausstattung bundesweit Vorreiter bei der Vernetzung von Elektro, Sanitär, Heizung und Klima und die führende gebäudetechnische Fachmesse im Norden. Sie findet alle zwei Jahre auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress statt und vernetzt mit ihrem wegweisenden Messekonzept die verschiedenen Gewerke der Gebäudetechnik mit Architekten, Planern, dem Großhandel und der Industrie. Über 600 Unternehmen präsentieren ihre neuesten Produkte und innovativen Lösungen zu den Themen Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Energiemanagement, Gebäudeausstattung und Gebäudesystemtechnik. Damit ist die GET NORD Plattform und Impulsgeber für zukunftsorientierte Gebäudetechnologien und Lösungen für den Klimaschutz zu Hause. Sie findet vom 21. bis 23. November 2024 in Hamburg statt.

Weitere Informationen über die GET NORD unter: www.get-nord.de