Mit ihrem seit vielen Jahren erfolgreichen Messekonzept ist die GET NORD in der Branche fest etabliert. Die gemeinsame Fachmesse für die Technische Gebäudeausstattung vernetzt die Gewerke Elektro, Sanitär, Heizung und Klima und ist die führende gebäudetechnische Fachmesse im Norden. Dies zeigt auch die positive Resonanz der ausstellenden Unternehmen und das große Interesse, welches sich in zahlreichen Anmeldungen widerspiegelt. Aufgrund der hohen Nachfrage hat sich die GET NORD erweitert und präsentiert in diesem Jahr ein neues Hallenkonzept, das in enger Abstimmung mit Partnern, Verbänden und der Industrie entwickelt und als besonders vorteilhaft bewertet wurde. Darüber hinaus zeigt sich das Branchenflaggschiff in einem hochaktuellen, frischen Look.

„In einer sich ständig weiterentwickelnden Branche bietet die GET NORD 2024 eine ideale Plattform für Innovationen, Trends und bewährte Produkte sowie Dienstleistungen aus dem großen Spektrum der Gebäudeenergietechnik. Wir freuen uns sehr darüber, dass das Konzept der GET NORD bei unseren Kunden so gut ankommt. Diese positive Rückmeldung und gute Zusammenarbeit ermöglicht es uns, mit einem neuen und erweiterten Hallenkonzept das Wachstum und die Entwicklung der GET NORD widerzuspiegeln und somit noch besser auf die Bedürfnisse unserer Besuchenden und Ausstellenden einzugehen“, so Danny Enwerem, Director GET NORD. „Unser neues, hochmodernes Visual inklusive des Logos betont auf eindrucksvolle Weise die Rolle der GET NORD als führende Messe und zentraler Branchentreffpunkt im Norden, der die verschiedenen Gewerke auf einer gemeinsamen Plattform zusammenbringt.“

Neuer Geländeplan mit mehr Platz und Synergieeffekten

Rund 550 Unternehmen präsentieren vom 21. bis 23. November 2024 auf dem Hamburger Messegelände ihre aktuellsten Produkte und innovativen Lösungen zu den Themen Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Energiemanagement, Gebäudeausstattung und -systemtechnik. In der neu hinzugekommenen Halle A4 wird ein Teil des Ausstellungsbereiches für Heizsysteme und -technologien neu organisiert und gestaltet. Somit bespielt der Heizungsbereich erstmalig das halbe A-Gelände (Halle A1+A4), was eine fokussierte und kompakte Präsentation ermöglicht. Der Sanitärbereich findet seinen Platz in der Halle B6, wo er Synergien mit dem Elektrobereich, insbesondere dem Bereich Licht, schafft. Diese Synergien werden durch die Präsentation der Fachverbandsstände SHK-Hamburg und NFE, Norddeutscher Fachverband Elektro- und Informationstechnik, in selbiger Halle unterstützt, was die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit der Gewerke widerspiegelt. Der Elektrobereich wurde auf die Hallen B5 und B7 neu aufgeteilt. Der Werkzeugbereich bleibt in Halle B4, während Halle B3 den innovativen Software- und Dienstleistungsbereich aufnimmt. Energy@GETNord findet in Halle B2 statt, die gemeinsam mit Halle B1 ein vielfältiges Rahmenprogramm bietet.

Spannendes Programm mit Fachforen und Vorträgen

Mit qualitativ hochwertigen Sonderschauen, Foren und Fachvorträgen bietet die GET NORD die perfekte Möglichkeit, die eigenen Kenntnisse zu erweitern, neue Kontakte zu knüpfen und mit Experten ins Gespräch zu kommen. Produkte, Trends und Verfahrenstechniken werden anschaulich inszeniert und erlebbar gemacht. Fundierte Informationen und wegweisende Konzepte in der technischen Haus- und Gebäudeausstattung runden das Programm ab.

So feiert das Fachforum für moderne energieeffiziente und sichere Elektroinstallationen, eine in Kooperation mit der Initiative ELEKTRO+, Premiere. Die Initiative wurde von der HEA – Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V. – gemeinsam mit führenden Markenherstellern und Verbänden der Elektrobranche gegründet. Das Forum dient als Plattform, auf der die HEA sowie die Initiative ELEKTRO+ und ihre Partner ihr Know-how präsentieren, um die Branche über moderne, energieeffiziente und sichere Elektroinstallationen zu informieren und eine zukunftssichere Ausstattung zu fördern.

Ein weiteres Highlight ist das Energy Forum – Erneuerbare Energien und E-Mobilität mit spannenden Vorträgen, das in 2024 zum zweiten Mal stattfindet. Ein aus Experten der Energie-Branche, Vertreter kommunaler Energie-Versorger, Cluster-Agenturen und Netzbetreiber gegründetes Kompetenz-Team hat Trend-Themen wie Energiewende, Sektorenkopplung und Digitalisierung im Fokus.

Interessierte Handwerker oder Architekten haben zudem die Möglichkeit, sich umfassend über den Einsatz unterschiedlicher Materialien auf dem Marktplatz der Klempnerei zu informieren. Damit ein anschauliches und praktisches Bild vermittelt wird, gibt es die „lebendige Werkstatt“ mit aktiven Vorführungen. Ebenso gibt es beim Info-Point des Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) Informationen über den Status Quo der Zukunft moderner Heizsysteme. Der NFE und die Norddeutschen Landesinnungsverbände präsentieren auf dem Verbändestand der E-Handwerke hautnah zukunftsweisende Trends und innovative Entwicklungen in der Elektrotechnik. So beraten sie zu ihren Aus- und Weiterbildungsangeboten in den Bereichen Technik, Betriebswirtschaft, Recht und KMU-Management. Dazu gibt das E-Haus als begehbares Modellhaus Einblick in intelligent vernetzte Gebäudetechnik.

Das Forum Trinkwasser ermöglicht den Fachbesuchenden und Ausstellenden einen konstruktiven Austausch über dieses wichtige Thema, das ein Bestandteil des täglichen Lebens ist. Auf einer eigens eingerichteten Bühne werden Experten der Branche erwartet, die Erfahrungsberichte, Fortbildungsangebote sowie innovative Ideen dazu präsentieren. Die Trinkwasser@GET NORD-Fläche bietet Raum für Vorträge, Paneldiskussionen sowie die Möglichkeit zum Netzwerken. Das Forum wird mit der fachlichen Unterstützung, Begleitung und Beratung durch die Experten der Fachverbände Sanitär-, Heizung-, Klima- und Klempnertechnik umgesetzt.

Angebot für Azubis auf der GET NORD

Auszubildende und angehende Elektroprofis können im PowerPark und im TechnikPark, dem Lern- und Praxis-Hotspot der GET NORD, ihr Talent unter Beweis stellen. Unterschiedliche Aufgaben aus der Gebäude- und Informationstechnik sowie aus dem SHK-Bereich warten darauf gelöst zu werden. Namhafte Aussteller stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Kostenfreier Eintritt für Fachbesuchende über Verbände und Ausstellende

Fachbesuchende, die über ausstellende Unternehmen, Verbände oder den Großhandel eingeladen werden, erhalten auch in diesem Jahr kostenfreien Eintritt. Den teilnehmenden Partnern auf der Messe entstehen dadurch ebenfalls keine Kosten. So kann die Vielfalt der Branche auch innerhalb der Branche für Mitarbeitende und für die eigenen Kunden auf der GET NORD optimal dargestellt werden.

Über die GET NORD

Die GET NORD ist als gemeinsame Fachmesse für die technische Gebäudeausstattung bundesweit Vorreiter bei der Vernetzung von Elektro, Sanitär, Heizung und Klima und die führende ge-bäudetechnische Fachmesse im Norden. Sie findet alle zwei Jahre auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress statt und vernetzt mit ihrem wegweisenden Messekonzept die verschiedenen Gewerke der Gebäudetechnik mit Architekten, Planern, dem Großhandel und der Industrie. Rund 550 Unternehmen präsentieren ihre neuesten Produkte und innovativen Lösungen zu den Themen Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Energiemanagement, Gebäudeausstattung und Gebäudesystemtechnik. Damit ist die GET NORD Plattform und Impulsgeber für zukunftsorientierte Gebäudetechnologien und Lösungen für den Klimaschutz zu Hause. Sie findet vom 21. bis 23. November 2024 in Hamburg statt.

Weitere Informationen über die GET NORD unter: www.get-nord.de