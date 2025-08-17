Bereits über ein Jahr vor der GET NORD 2026 haben sich mehr als die Hälfte der erwarteten Ausstellenden zur einzigen gemeinsamen Fachmesse für Elektro, Sanitär, Heizung und Klima im Norden angemeldet – das entspricht einem Zuwachs von 40 Prozent im Vergleich zum selben Zeitpunkt 2023. Noch deutlicher zeigt sich das Wachstum bei der belegten Fläche: Knapp 80 Prozent des Flächenniveaus der Vorveranstaltung sind bereits vergeben.

Frühe Anmeldungen zeigen hohe Relevanz

Die hohe Nachfrage unterstreicht die zentrale Bedeutung der GET NORD als Plattform für Innovation, Austausch und Geschäftsanbahnung. Besonders erfreulich ist, dass viele langjährige Ausstellende und auch zurückkehrende Unternehmen ihre Teilnahme frühzeitig bestätigt haben – ebenso wie zahlreiche neue Unternehmen, die die Messe erstmals als Bühne nutzen möchten. „Die starke Buchungslage ist ein klares Signal: Die GET NORD ist als Plattform für die gesamte Branche ein wichtiger Treffpunkt, um Innovationen hautnah zu erleben und sich über Herausforderungen und Lösungen auszutauschen“, sagt Danny Enwerem, Director der GET NORD. „Wir freuen uns auf eine Messe, die erneut Maßstäbe setzen wird – inhaltlich wie atmosphärisch.“

Die GET NORD 2026 findet vom 19. bis 21. November auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress statt. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf ein vielfältiges Angebot der ausstellenden Unternehmen, spannende Innovationen und ein umfangreiches Rahmenprogramm freuen.