Wärmewende, Energieeffizienz, Trinkwasserhygiene: Die GET Nord 2022 zeigte einmal mehr eindrucksvoll, welche aktuellen Themen im Fokus der Gebäudeenergietechnik stehen und welche Lösungen durch die Vernetzung der Gewerke Elektro, Sanitär, Heizung und Klima möglich sind. Die bundesweit einzige gemeinsame gebäudetechnische Fachmesse endete nach drei intensiven Messetagen am 19. November 2022 mit durchweg positiver Resonanz aller Branchenvertreter.

Rund 550 ausstellende Unternehmen aus 11 Ländern präsentierten auf 60.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, wie mit modernster Gebäudetechnik Prozesse und Verfahren nachhaltig optimiert und Einsparpotenziale realisiert werden können. Zudem zeigten findige Lösungen aus dem Bereich der Digitalisierung und Elektrifizierung, welche Schlüsseltechnologien aktiv zum Erreichen der Klimaziele beitragen können. Die Fachmesse wurde dadurch erneut zur Drehscheibe für zukunftweisende Informationen in allen Bereichen der Gebäudetechnik. „Die GET Nord ist zu einem Informations- und Know-how-Hotspot im norddeutschen Handwerk geworden, der in keinem Terminkalender der Branche fehlt“, so Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress. „Mit dem Schwung von phantastischen drei Tagen voller persönlichem Austausch rund um wegweisende State-of-the-Art-Technologien freuen wir uns schon jetzt auf die GET Nord 2024.“

Wärmewende als tragendes Element einer klimaneutralen Zukunft

Die GET Nord fokussierte in diesem Jahr besonders auf vernetzte Lösungen für die gebäudetechnischen Herausforderungen unserer Zeit. Genau richtig, wie Markus Staudt, Hauptgeschäftsführer Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH), resümiert: „Die GET Nord war ein absoluter Erfolg und kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Die Fachbesucher fanden hier Lösungen für die Megathemen Klimaschutz und Versorgungssicherheit. Insbesondere das Verbundkonzept aus Elektro und SHK hat sich bewährt und spiegelt die Entwicklung am Markt wider. Es war zu spüren, dass die Menschen nach der Pandemie wieder Spaß an der Begegnung und dem direkten fachlichen Austausch hatten.“

Zukunftsfähige Technologien und Branchen-Know-how waren der rote Faden, der die Messestände, Sonderschauen, Foren und Fachvorträge verband. Die Möglichkeiten einer autarken Energieversorgung wurden ebenso thematisiert wie zugehörige Normen, das gebäudeumfassende Thema der Ressourceneffizienz sowie die sichere Versorgung mit Trinkwasser. Diese vernetzten Branchenthemen vereinten Meister und Gesellen, Architekten, Ingenieure, Planer und Berater als Besuchende der acht Messehallen.

Seit 2008: Vernetzung der Gewerke einzigartiger Erfolgsfaktor der GET Nord

So wie das Elektro- und SHK-Handwerk in der Praxis zusammenwachen, so präsentiert sich die GET Nord seit Jahren als gemeinsame Messe aller relevanter Akteure in der technischen Gebäudeausstattung. Maßgeblich für diesen Erfolg ist die gute Zusammenarbeit der norddeutschen Fachverbände, die ein durchweg positives Fazit ziehen. „Die Vernetzung aus Elektro und SHK ist auch auf dieser GET Nord wieder voll aufgegangen. Es hat sich gezeigt, dass eine Messe als Marktplatz der Begegnungen mehr als zeitgemäß ist“, fasst Obermeister Jens Wagner, Fachverband und Innung SHK Hamburg, seine Eindrücke zusammen. „Wir haben eine sehr positive Stimmung bei den Herstellern und dem Fachhandwerk wahrgenommen. Die GET Nord 2022 war aus unserer Sicht eine rundum gelungene Veranstaltung – so, wie wir es erhofft und gewünscht hatten.“

Auch die norddeutschen E-Handwerke blicken auf eine sehr erfolgreiche GET Nord 2022. So hätte das Trendthema Energiewende, insbesondere mit den Bereichen Energiemanagement und Sektorenkopplung, dabei einen besonderen Schwerpunkt eingenommen, so Heiko Nass, Präsident Norddeutscher Fachverband Elektro- und Informationstechnik. „Unser Fazit nach den drei intensiven Messetagen: Bei den Fachbesuchern sind diese marktrelevanten Themen noch stärker in den Fokus gerückt.“

Besucher und ausstellende Unternehmen gleichermaßen begeistert

Viele Vertreter ausstellender Unternehmen hoben die Wichtigkeit von Branchen-Events wie der GET Nord hervor. Sie zeigten sich vom Konzept und dem Erfolg der Hamburger Fachmesse ebenso begeistert wie die über 35.000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher.

Nach vorläufigen Zahlen einer Besucherbefragung durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut geben 89 Prozent von ihnen Bestnoten für die GET Nord, 90 Prozent würden die Fachmesse weiterempfehlen. Haupttreiber für die Besuchenden waren der Wunsch nach Weiterbildung und Erweiterung des Fachwissens sowie die Gewinnung von Informationen über neue Produkte, Neuheiten und Trends in der Branche. Die GET Nord 2022 konnte dabei einen Zuwachs an Entscheidungsträgern gegenüber der Vorveranstaltung verzeichnen. 97 Prozent der Befragten bestätigen die GET Nord als Leitmesse im Norden, die die gesamte Vielfalt der Gebäudetechnik zeigt.

Dem Wunsch nach kompaktem Wissenstransfer an einem Ort hat die GET Nord nicht zuletzt mit den zahlreichen Fachforen und dem umfangreichen Bühnenprogramm Rechnung getragen. Insbesondere das neue ENERGY Forum mit einem breiten Angebot an Trendthemen wurde von rund der Hälfte der Besuchenden genutzt. Das Angebot wird auch künftig weiter ausgebaut und an die Bedürfnisse der Elektro- und SHK-Branche angepasst.

Die nächste GET Nord findet vom 21. bis 23. November 2024 in den Hamburger Messehallen statt.

Informationen über die GET Nord unter: www.get-nord.de

Stimmen ausstellender Unternehmen

„Die GET Nord ist für uns im Norden die wichtigste Leitmesse. Sie bietet uns ein perfektes Forum, endlich wieder persönlich mit unseren Kunden sprechen zu können und wird nach der langen Corona-Pause von den Besuchern sehr gut angenommen. Mit unserem diesjährigen Messeschwerpunkt rund um das Thema Energieeffizienz - inklusive Smart-Home-Lösungen für die Klimatisierung, Beleuchtung und Beschattung - treffen wir die aktuelle Nachfrage perfekt und freuen uns darauf, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein.“

Norbert Vogel Regionalleiter Vertrieb, Busch-Jaeger Elektro GmbH

„Seit vielen Jahren begleiten wir, die BWT Wassertechnik, die GET Nord als Aussteller und wir sind mit dem Verlauf der Messe mehr als zufrieden. Wir hatten zu unserem Thema rund um die Wasseraufbereitung mit vielen Besuchern qualitativ sehr gute Gespräche auf unserem Erlebnis­Messestand und die Live Präsentationen zu unserer Best Water Home App haben für weiteren Zulauf von Besuchern gesorgt.“

Andreas Milich Geschäftsführer, BWT Wassertechnik GmbH

„Die GET Nord ist für Geberit als Markenhersteller eine perfekte Plattform, um uns mit regionalen Partnern und Interessenten auszutauschen - allen voran das Handwerk und die Handelskunden. Neben unserem gesamten Produktportfolio präsentieren wir hier erstmals auch unsere digitalen Services und das starke Interesse der Fachbesuchenden zeigt, dass das branchenvernetzte Messekonzept unser Angebot perfekt widerspiegelt.“

Cyril Stutz Geschäftsführer, Geberit GmbH Deutschland

„Wir freuen uns sehr, endlich wieder live auf der GET Nord dabei zu sein - der persönliche Austausch und die intensiven Gespräche zeigen, wie sehr Messen und Veranstaltungen in den letzten Jahren gefehlt haben. In diesem Jahr sind wir sogar in drei Hallen präsent und zeigen neben dem Hauptstand in Halle B5 mit unserem Tiny House im ENERGY Forum unsere komplette Leistungsfähigkeit auf einen Blick. Last but not least sind unsere Auszubildenden in unserer Werkstattstraße in Halle B7 wieder mit dabei. Sie erleben erstmals diesen Messe-Spirit. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste GET Nord!“

Lars Langholz Projektmanager Eventorganisation, Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

„Als Vollsortimenter im Bereich der intelligenten Gebäudetechnik starteten wir voller Vorfreude in die diesjährige GET Nord. Hier treffen wir unsere Bestandskunden und auch im Bereich der Neuakquise ist diese Messe die perfekte Plattform, um zu zeigen, dass wir aktuell auch im Bereich der Schullüftung liefern können, bevor die die Fördermittel auslaufen.“

Marco Schrader Niederlassungsleiter, MAICO Elektroapparate Fabrik GmbH

„Nach vier Jahren Pause ist es schön, endlich wieder vor Ort vor regionalem Fachpublikum ausstellen zu dürfen, gemeinsam die neusten Trends zu diskutieren und wertvolles Wissen auszutauschen. Auf unserem Siemens-Messestand gibt es spannende Eindrücke rund um die Vernetzung von Energiesystemen, Gebäuden und Industrien. Wir freuen uns über den großen Besucherandrang und das Interesse an Siemens Smart Infrastructure mit unseren digitalen und nachhaltigen Produkten und Lösungen.“

Pawel Nicinski Leitung Promotion Niederspannungsschalttechnik Region Nord Siemens Deutschland, Smart Infrastructure

„Als Unternehmen mit großer Niederlassung in Hamburg haben wir uns bei Signify auf die GET Nord natürlich besonders gefreut. Toll zu sehen, dass die Branche wieder richtig Lust hat, sich zu informieren. Gerade in Hinblick auf das nächste Jahr - mit den anstehenden Aus der Leuchtstoffröhre und den permanent steigenden Energiepreisen - ist die GET Nord für uns als Weltmarktführer für Beleuchtung ein wunderbares Forum, um diese wichtigen Themen einem breiten Publikum präsentieren zu können.“

Matthias Teubner Commercial Channel Leader Professional DACH, Signify GmbH

„Bei der GET Nord 2022 haben wir die spannenden und aktuellen Themen unseres Fachpublikums perfekt getroffen. Diese Messe hat uns rundum begeistert - die Besucherströme und die Qualität der Gespräche haben unsere Erwartungen übertroffen.“

Roman Klimczuk Regionalleiter Hamburg / Lüneburger Heide & Katja Berghaus Marketing Services Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG

„Seit der ersten GET Nord sind wir hier als Aussteller vertreten - denn der persönliche Austausch face-to-face mit Kunden und Interessenten ist für uns extrem wichtig. In diesem Jahr sind unsere Schwerpunktthemen die Bereiche Wärmepumpen und Photovoltaik und das starke Interesse der Messebesuchenden zeigt, dass wir hier in Hamburg mit den richtigen Technologien Präsenz zeigen, um der neuen Energiesituation zu begegnen. Über den regen Austausch freuen wir uns sehr.“

Thomas Hummel Vertriebsleiter Region Nord-Ost, Viessmann Deutschland GmbH

GET Nord ArchitekturAward

„Wir freuen uns sehr über den GET Nord ArchitekturAward 2022. Denn er zeigt, dass es uns mit unserem Messekonzept auf der GET Nord gelungen ist, unsere Idee designorientierter Elektrotechnik so zu präsentieren, dass sie von unseren Zielgruppen aus Handwerk und Architektur verstanden und angenommen wird. Wir verbinden dabei Funktionalität mit Design und Klarheit in der Struktur und sind stolz darauf, dass die Jury dies honoriert hat.“

Jürgen Kitz Geschäftsführer, Albrecht Jung GmbH & Co. KG

„Im Rahmen des Internationalen ArchitekturForums auf der GET Nord 2022 konnten wir zum mittlerweile fünften Mal den GET Nord ArchitekturAward verleihen. Dabei fiel die Auswahl des Preisträgers der Jury nicht leicht, denn in diesem Jahr gab es einige sehr herausragende Standkonzepte auf der Fachmesse zu sehen mit durchaus unterschiedlichen Konzepten. Schließlich konnte sich der Messeauftritt der Albrecht Jung GmbH & Co. KG mit seiner einfachen und klaren Formensprache durchsetzen.“

Volker Roscher Geschäftsführer, Architektur Centrum Hamburg

Weitere ausführliche Stimmen

„Die Norddeutschen E-Handwerke blicken auf eine sehr erfolgreiche GET Nord 2022. Das Trendthema Energiewende hat dabei einen besonderen Schwerpunkt eingenommen, gerade im E-Haus. Das 100 qm große begehbare Modellhaus der elektrohandwerklichen Organisationen präsentierte live zum Anfassen, wie Energie heute effizient im Gebäude eingesetzt werden kann. Intelligent vernetze Gebäude- und Automatisierungstechnik bietet vielfältige Möglichkeiten von effizientem Energiemanagement über innovative Lichttechnik bis hin zur Koppelung des Verkehrssektors über Lademanagement für Elektroautos. Wir haben in diesem Bereich ein großes Interesse und eine hohe Nachfrage festgestellt, mit vielen Fachfragen der Besucher. Unser Fazit nach den drei intensiven Messetagen: bei den Fachbesuchern sind diese marktrelevanten Themen noch stärker in den Fokus gerückt.“

Heiko Nass Präsident, Norddeutscher Fachverband Elektro- und Informationstechnik