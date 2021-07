Pressemeldung

Ob im Schlafzimmer, im Bad, in der Dusche oder gleich im Dampfbad - Repabad bietet platzsparende Alternativen zur Infrarotkabine an.

Infrarot für alle, dafür steht das Infrarotpaneel Malaga. Es kann einfach und schnell außerhalb von Schutzbereichen in jedem gewünschten Raum montiert werden. An der Wand befestigen, in die Steckdose einstecken, fertig. Das selbsterklärende Bedienfeld ist gut sichtbar auf der Glasoberfläche positioniert.

Für die Anwendung im Badezimmer bzw. direkt im Schutzbereich stehen die speziell für Nassbereiche entwickelten Paneele Bilbao, Palma und Lissabon zur Verfügung. Sie unterscheiden sich lediglich in der Art der Montage sowie in der Bedienung. Palma wird zum Nachrüsten direkt auf die Fliese vor die Wand befestigt. Die beiden anderen mit Hilfe von Wandinstallationseinheiten in die Wand eingebaut. Bei Lissabon erfolgt die Bedienfunktion nicht direkt über das Display in der Glasfront, sondern über das Bedienfeld im Dampfbad.

Kurz gesagt: Malaga kommt überall dort zum Einsatz, wo es trocken ist. Den drei anderen Paneelen gefällt es im Bad. Bilbao, Palma und Lissabon sind speziell für Nassbereiche entwickelt.

Egal, wie die Entscheidung ausfällt, eins ist allen gemein: Die bewährt hochwertige Repabad Qualität - Made in Germany.

Das sagen begeisterte Repabad Kunden:

Infrarotpaneel Palma zum Nachrüsten in der Dusche oder im Bad.

Pascal B.: Warum nicht eine Dusche mit einer Infrarotkabine kombinieren? Zuerst war ich skeptisch. Aber die kompakte Bauart von ,Palma‘ sowie die absolut wasserdichte Konstruktion haben mich überzeugt. Ich habe in meiner Dusche die Infrarotfunktion nachgerüstet und genieße jetzt, wann immer ich möchte, die wohltuende Infrarotwärme. Die bequemen Rückenlehnen sorgen für den passenden Abstand zur Infrarotquelle und garantieren so die optimale Wirkung auf den Körper.



Infrarotpaneel Malaga

Nicole K.: Bei kalten Füßen und Händen setze ich mich gern vor mein Infrarotelement. Sobald die wohltuende Wärme meinen Rücken erwärmt, merke ich, wie auch langsam meine Füße, meine Hände sowie der ganze Körper wieder gut durchblutet werden. Die Montage des Infrarotpaneels Malaga von Repabad war ganz einfach. Im Schlafzimmer an der Wand mit dem mitgelieferten Material befestigt und in die vorhandene Steckdose eingesteckt, schon war alles fertigt und bereit für die erste Nutzung.

Brigitte F: Ich habe Bilbao seit 2,5 Jahren in Benutzung. Ich setze mich regelmäßig ca. 4 bis 5 Mal pro Woche vor das Infrarotpaneel. Seitdem habe ich kaum noch Erkältungsanzeichen. Das Immunsystem ist gestärkt. Früher war ich häufig schnell anfällig für Grippeviren. Während den Wintermonaten hatte ich ständig eine „laufende Nase“, jetzt ist dies so gut wie weg. Bei akut verschleimten Nebenhöhlen hilft mir eine sofortige Infrarotsitzung im Gesicht mit geschlossenen Augen. Nach kurzer Infrarotsitzung merke ich gleich eine deutliche Verbesserung bei Verspannungen im Schulter- /Nackenbereich sowie bei Spannungskopfschmerzen. Abends nach einem anstrengenden Arbeitstag (oft 8 Stunden im Stehen) bewirkt die Infrarotanwendung bei mir eine Lockerung der Muskulatur auch bei Rückenschmerzen. Mein Fazit: Der Wellnesseffekt ist super, einfach nur entspannend! Ich würde mir ein Infrarotpaneel von Repabad sofort wieder in die Dusche integrieren.

Infrarotpaneel Lissabon für den Einsatz im Dampfbad.

Klaus P: Unser Infrarotdampfbad ist mein Highlight am Abend. Meine Frau und ich genießen das wohltuende Dampfbaden in Kombination mit Infrarot-Tiefenwärme. Kompakt und platzsparend hat das Dampfbad unsere bisherige Dusche ersetzt. Bei Repabad in der Ausstellung wurden uns die Ausstattungsmöglichkeiten gezeigt und verschiedene Gestaltungsvorschläge gemacht. Wir wurden gut Beraten und auch während der Umsetzung kompetent betreut. Unser Ansprechpartner hatte jederzeit ein offenes Ohr für uns und unsere Fragen.





