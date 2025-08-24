Moderne Neubauten sind energetisch hochwertig und luftdicht – das ist gut für die Energiebilanz und den Klimaschutz, bringt aber Herausforderungen mit sich. Der Luftwechsel erfolgt in Neubauten kontrolliert und nicht anhand von Undichtigkeiten von Fenstern oder Mauerwerk. Wer nicht regelmäßig lüftet, riskiert Feuchtigkeit und eine schlechte Innenraumluftqualität. Genau hier kommen moderne Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung ins Spiel. Sie sichern unabhängig von der Anwesenheit eine gute Innenraumluftqualität und nutzen gleichzeitig die Abwärme: Damit verwandeln sie eine potenzielle Schwäche in einen echten Vorteil.

Zentral oder dezentral – für jeden Neubau die passende Lösung

Baufamilien können zwischen zentralen Lüftungsanlagen und dezentralen Geräten wählen. Während zentrale Lüftungsanlagen zumeist für das gesamte Gebäude ausgelegt sind, können dezentrale Geräte auch raumweise zum Einsatz kommen, zum Beispiel fürs Schlafzimmer oder den Wohnbereich. Beide Systeme bieten entscheidende Vorteile:

Gesunde Raumluft garantiert: Moderne Lüftungssysteme führen „verbrauchte“ Luft, Feuchtigkeit und Schadstoffe aus Möbeln oder Reinigungsmitteln zuverlässig ab. Hocheffiziente Filter können gleichzeitig Pollen, Feinstaub und andere Allergene draußenhalten – ein Segen für empfindliche Menschen oder Allergiker.

Energiesparen durch Wärmerückgewinnung: Das Herzstück moderner Lüftungsgeräte – die Wärmerückgewinnung – löst den „Interessenskonflikt“ zwischen Frischluft und Wärmeverlust. Selbst große Frischluftmengen können mit der Wärme aus der Abluft vortemperiert werden. Über einen Wärmetauscher gibt die warme Abluft ihre gespeicherte Energie an die einströmende Luft ab. So bleibt die wertvolle Heizenergie im Haus, während permanent frische Luft nachströmt – ganz ohne die typischen Wärmeverluste beim Fensterlüften.

Perfektes Team mit moderner Heiztechnik: Lüftungsanlagen entlasten die Heizung spürbar und sorgen insbesondere in Kombination mit modernen Heizsystemen für optimale Energieeffizienz. Durch die Wärmerückgewinnung muss weniger nachgeheizt werden, wodurch die Heizanlage kleiner dimensioniert werden kann – das entlastet den Geldbeutel bereits bei der Anschaffung. Diese Synergie sollte von Anfang an bei der Gebäudeplanung mitgedacht werden. Wer Lüftung und Heizung als Team plant, profitiert doppelt: von niedrigeren Investitionskosten und dauerhaft geringeren Betriebskosten.

Intelligente Extras für mehr Wohnkomfort

Geschlossene Fenster bedeuten weniger Lärm, keine Insekten und auch Schutz vor Einbrechern. Individuelle Lösungen mit speziellen Filtern – ob für Ackerstaub oder den Feinstaub an einer vielbefahrenen Straße – sind ebenfalls möglich, auf Wunsch sorgen intelligente Sensoren für CO 2 und Luftfeuchte automatisch für optimales Raumklima. Moderne Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung verbessern eindeutig die Wohnqualität und Gesundheit. Wer heute baut, sollte deshalb eine Wohnungslüftung nicht als Option, sondern als zeitgemäßen Standard betrachten.

