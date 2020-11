Um uns vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen stehen die AHA+L Verhaltensregeln derzeit im Mittelpunkt. Insbesondere das L für regelmäßiges Lüften ist jetzt, da wir uns vermehrt in geschlossenen Räumen aufhalten, besonders wichtig. Das profi-air-System übernimmt den kontinuierlichen Luftaustausch in Wohnräumen von selbst und filtert zuverlässig die Außenluft – so haben Schadstoffe, Pollen oder Viren keine Chance.

Verlinkung: www.spezialisten-haustechnik.de/de/gesundheit-hygiene/