Egal ob für Wohnungen, Ein- und Zweifamilienhäuser oder Apartments in Wohnkomplexen – FRÄNKISCHE bietet passende Lüftungsgeräte mit individuellen Montagemöglichkeiten an Boden, Wand, Decke und im Schrank. So können sowohl bestehende Altbauten als auch individuelle Neubauten mit einer leistungsstarken, sauberen, gesunden und hoch effizienten Lüftungsanlage ausgestattet werden. Durch moderne Bedienmöglichkeiten lassen sich die zentralen Lüftungsgeräte bequem steuern. Serienmäßig ist die easySWITCH Funktion: Die Luftanschlüsse sind wechselbar, sodass das jeweilige Lüftungsgerät auch erst vor Ort auf Rechts- oder Linksbetrieb eingestellt werden kann.

Effiziente Lüftungsgeräte für jede Anforderung:

profi-air 130/180 flat

Die Flachgeräte profi-air 130/180 flat eignen sich besonders für kleinere Wohnungen. Dabei überzeugen sie vor allem durch ihre Flexibilität: Sie lassen sich senkrecht und waagrecht an der Wand oder an der Decke montieren.

profi-air 250/360 flex

Die Multitalente profi-air 250/360 flex sind sehr benutzerfreundlich. Hier lässt sich die manuelle Luftmengenregulierung via kostenfreier App bequem vom Smartphone oder Tablet aus steuern.

Steigern Sie Ihren Wohnkomfort durch bedarfsgeregelte Frischluftzufuhr mit profi-air von FRÄNKISCHE – Ihre optimale Lösung für eine zentrale Lüftung.

Zum Lüftungsgeräte Vergleich: www.fraenkische.com/lueftungsgeraete