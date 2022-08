Nach einem schwierigen Jahr, das uns alle auf Probe gestellt hat, hat Acquabella beschlossen, sich auf Innovation und neue Technologien zu konzentrieren, um seinen Kunden weiterhin das beste Acquabella-Erlebnis zu bieten. Heute stellt die Marke ihren neuen 3D-Planer vor, der sich der kürzlich erfolgten Einführung einer beispiellosen virtuellen Tour anschließt, die uns, zu beeindrucken verspricht.

Was das neue Tool, den 3D-Planer, betrifft, so ist dieser in die Website www.acquabella.comeingebettet, und zwar im Abschnitt „Interaktiver Bereich“, in einer Registerkarte, die ständig wächst. Hier finden wir eine sehr komfortable und intuitive Benutzeroberfläche, die es uns erlaubt, den Raum mit großer Genauigkeit zu gestalten. Wir brauchen nur die Maße des Badezimmers und das Programm ermöglicht uns dann, es auf einfache Weise zu zeichnen. Säulen, asymmetrische Wände, Fenster, Bauregale ... Jedes Element kann mit dem Planer gespiegelt werden.

Ist der Plan erstellt, bietet der 3D-Planer für Acquabella-Badezimmer eine große Auswahl an Farben, Bodenbelägen und Fliesen, um den Stil individuell zu gestalten. Außerdem gibt es eine nicht unbeträchtliche Bibliothek von Artikeln, die das Bad vervollständigen, von Wandheizkörpern über Toilettenpapierhalter bis hin zu Sanitärartikeln.

Nach diesem Schritt müssen Sie nur noch das Acquabella-Produkt auswählen, für das Sie sich interessieren. Wir können die Größe, die Farbe, die Textur und die Oberfläche anpassen, und das Bild das entsteht wird sehr realistisch sein.

Sobald wir alles eingerichtet haben und mit dem Ergebnis zufrieden sind, können wir die Kameraposition ändern, um alle Winkel zu überwachen, und sogar den Raum betreten, um eine echte Vorstellung davon zu bekommen, wie unser Acquabella-Badezimmer aussehen wird. Jetzt muss nur noch das PDF heruntergeladen werden, das mit einer detaillierten Liste der verwendeten Produkte und einem Anwendungsbild unseres Projekts, in unserer Mail-Box ankommt.

In dieser ersten Version bietet Acquabella ihren Kunden ihr gesamtes Sortiment von Duschwannen an und wird in den kommenden Monaten das Angebot auf den gesamten Acquabella- und Acquawhite-Katalog erweitern.

Wenn Sie planen Ihr Bad zu renovieren, nutzen Sie die Vorteile dieses Tools und probieren Sie den 3D-Planer von Acquabella aus.

Besuchen Sie unsere Webseite www.acquabella.com

