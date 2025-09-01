Staffelübergabe bei Caleffi: Deutschland Harald Sauseng (rechts) ist neuer Geschäftsführer und folgt Thomas Brennecke, der 17 Jahre diesen Posten innehatte. Bildquelle: Caleffi
01.09.2025  Pressemeldung Alle News von Caleffi

Geschäftsführerwechsel bei Caleffi

Harald Sauseng folgt Thomas Brennecke

Nach 17 erfolgreichen Jahren verabschiedet sich Thomas Brennecke, bisheriger Geschäftsführer der Caleffi Armaturen GmbH, zum 31.08.2025 in den Ruhestand. Er hat das Unternehmen in dieser Zeit zu einem bedeutenden Anbieter von Heizungs- und Sanitärarmaturen sowie von Komponenten für erneuerbare Energien auf dem deutschen SHK-Markt entwickelt und maßgeblich geprägt.

Neuer Geschäftsführer ist Harald Sauseng. Er ist in der deutschen SHK-Branche kein Unbekannter und verfügt über 20 Jahre Branchenerfahrung. So war er zuletzt als Geschäftsführer für die Marken ARISTON und ATAG in Deutschland tätig. Seine Erfahrung ist breit gefächert vom Großhandelsgeschäft und Handwerk bis hin zum Servicebereich bei der Marke ELCO.

International war er für die ARISTON Gruppe mehrere Jahre auch als Geschäftsführer in China tätig. Mit dem Aufbau des Geschäftsbereiches für kommerzielle Heizsysteme reichen seine Kompetenzen auch in Deutschland und Europa bis in den Planungs- und Großkundenbereich unserer Branche.

Als wichtigsten Wert seiner Arbeit für Caleffi sieht Harald Sauseng die Verlässlichkeit und Erfahrung des Unternehmens als starker Partner des Handels und der damit verbundenen hohen Kundenorientierung. Caleffi investiert nachhaltig weiter in den Markt Deutschland, was sie mit der Einweihung der neuen, modernen Firmenzentrale am Standort in Mühlheim am Main gerade unter Beweis stellt.

Caleffi Armaturen GmbH
Caleffi Armaturen GmbH
Daimlerstraße 3
63165 Mühlheim am Main
Deutschland
Telefon:  06108 - 9091-0
www.caleffi.de
