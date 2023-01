Sie sind eine Führungspersönlichkeit mit Unternehmergeist und Vertriebsbiss. Sie besitzen Produktleidenschaft und den Anspruch, in einem dynamischen Umfeld, Wachstumsprojekte zu initiieren und umzusetzen. Dann passen Sie zu uns!

Aalberts NV ist börsennotiert und mit 16.000 Mitarbeitern an 200 Standorten in mehr als 30 Ländern tätig. Aalberts hyd-ronic flow control, kurz Aalberts-hfc, ist Teil von Aalberts NV. und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Geschäfte seiner Kunden zu bereichern sowie den reibungslosen Betrieb von Heiz- und Kühlanlagen sicherzustellen. Von der Energiequelle über die Energieverteilung bis hin zur Energieabgabe deckt hydronic flow control ein breites Spektrum innovativer Gebäudetechnik ab. Die Produktbereiche Flamco als auch Comap agieren unter dem Namen Aalberts-hfc als Gruppe innerhalb von Aalberts NV. Die unter Aalberts- hfc geführte Gruppe mit Hauptsitz in Almere, NL entwickelt, produziert und vertreibt in mehr als 70 Ländern hochwertige und innovative Produkte für Heizung, Lüftung und Klima. Mit 60 Jahren Erfahrung und rund 1.800 Mitarbeitern weltweit gehört Aalberts-hfc zu den Top Firmen in der Branche.

Wenn Sie an unserem Wachstum mitwirken und verantwortungsvolle und vielseitige Aufgaben übernehmen möchten, freuen wir uns über Ihre Bewerbung für die Position als

Geschäftsführer Vertrieb / Managing Director Sales (m/w/d)

Ihre Aufgaben

Führungsverantwortung der Vertriebsregion Deutschland mit einem Gesamtumsatz im deutlichen dreistelligen Millionenbereich sowie 90 MitarbeiterInnen

Die ergebnisorientierte Planung und Steuerung vertrieblicher Maßnahmen und Aktivitäten

Planung von Umsatz- und Ergebniszielen, deren Steuerung und Kontrolle

Ausbau der marktführenden Positionen

Stetige Optimierung und Weiterentwicklung des Produktportfolios

Stärkung und Positionierung der Vertriebsmarke

Aktiver Ausbau des Projektgeschäftes

Markt-, Trend- und Wettbewerbsbeobachtung und Strategieentwicklung

Kontaktpflege zu SHK Großhandelsorganisationen

Berichtslinie: direkt an das Management Board Aalberts hfc

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Studium oder kaufmännische/technische Berufsausbildung mit vergleichbarer Zusatzqualifikation

Mehrjährige Berufserfahrung als Vertriebsleiter aus dem SHK-Umfeld

Einschlägige Erfahrung im Projekt- und Großhandelsgeschäft

Ausgeprägte Beratungs- und Kunden- sowie Ergebnis- und Zielorientierung

Vertriebsstärke, Durchsetzungsvermögen, Verbindlichkeit, Teamplayer

Strategisches und unternehmerisches Denken und Handeln kennzeichnen Ihre Aktivitäten

Kommunikationstalent mit Fähigkeiten zur Eigen- und Teammotivation

Souveräner Auftritt als Vertriebspersönlichkeit

Sicherer Umgang mit ERP, CRM und Office Tools

Konversationssichere Englischkenntnisse

Einsatzort: Velbert bei Düsseldorf mit Reisebereitschaft

Individuell und erfolgsorientiert - Auf Sie wartet

Ein zukunftsorientiertes Produktportfolio und das Potential zur Markführerschaft in allen Produktgruppen

Ein starkes, qualifiziertes und team- und erfolgsorientiertes Vertriebsteam

Ein verantwortungsvolles und spannendes Aufgabengebiet mit Eigenverantwortung

Gestaltungsspielraum und flache Hierarchien

Ein ausgezeichnetes Betriebsklima, Anerkennung und Wertschätzung in einer kooperativen Führungskultur

Eine umfangreiche Einarbeitungsphase

Einen gesicherten Arbeitsplatz in einem sehr erfolgreichen internationalen und schnellwachsenden Unternehmen

Ein Firmenfahrzeug zur privaten Nutzung, ein modern ausgestattetes Homeoffice und ein attraktives Gehalt

30 Tage Jahresurlaub

Angebot zur betrieblichen Altersrente

Teamevents für ein starkes Miteinander

Wir freuen uns auf Sie und auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inkl. Lebenslauf, Foto, Zeugnissen, sowie Angaben zum Eintrittstermin und Ihrer Gehaltsvorstellung, ausschließlich in elektronischer Form unter bewerbung(at)flamcogroup.com. Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 034292/713 5010 zur Verfügung.

Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.flamcogroup.com.

Flamco GmbH

Steinbrink 9, 42555 Velbert

Personalabteilung – Frau Lachmann

Tel: +49 34292 / 7135010

bewerbung(at)flamcogroup.com