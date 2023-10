Geringe Emissionen – vielfältige Lösungen der Raab-Gruppe

Die Raab-Gruppe nahm vor Kurzem am Fachsymposium „Die Energiezukunft gibt es schon heute“ von Waldecker PR teil. In seinem Vortrag präsentierte Dipl.-Ing. Michael Erlhof, Seminarleiter bei Raab, die Möglichkeiten, Emissionen im gewerblichen und privaten Bereich zu mindern. Er schlug den Bogen von den Anforderungen an Einzelraumfeuerstätten bis zu Lösungen für große industrielle Projekte.